Eine Halfpipe soll im kommenden Frühjahr in der Elsteraue in der Greizer Neustadt aufgestellt werden.

Greiz. Die Skaterbahn ist seit Oktober bestellt. So sollen auch Konflikte zwischen Jugendlichen und der Stadt gelöst werden.

Neue Halfpipe für die Elsteraue in Greiz

Gute Nachrichten für die Skaterfreunde in Greiz gibt es seit Mittwochabend. Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) informierte auf der Stadtratssitzung die Mitglieder darüber, dass eine neue Skaterbahn in der Elsteraue in der Greizer Neustadt aufgestellt werden soll.