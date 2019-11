Landkreis Greiz: Neue Runde im Streit um das Azubi-Ticket

Im Streit um die Ablehnung des Azubi-Tickets durch den Landkreis Greiz gibt es eine neue Entwicklung. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) und Vertreter der Initiative „Azubi-Ticket Jetzt!“ trafen sich bereits Anfang Oktober zu einem vertraulichen Gespräch. Im Nachgang werfen sich beide Seiten gegenseitig vor, die Unwahrheit zu sagen.

„Frau Schweinsburg behauptete zum Beispiel, dass gegenwärtig weitere Landkreise versuchen, aus dem Azubi-Ticket auszusteigen“, wird Alicia Kellner in einer Pressemitteilung der Initiative zitiert. Dies habe sich spätestens mit der Verlängerung der Pilotphase des Azubi-Tickets bis Ende 2020 durch das Land Thüringen als Lüge erwiesen. Auch sonst hätte die Landrätin nur „Ausflüchte“ vorgetragen.

Juristische Schritte geplant

Auch bei der Forderung der Initiative nach einem Bürgerbegehren zum Azubi-Ticket verfolge die CDU-Politikerin weiter eine Hinhaltetaktik. Das Landratsamt hatte den Antrag auf ein solches Bürgerbegehren im Mai abgelehnt. Die Initiative prüfe nun juristische Schritte, um das Bürgerbegehren doch noch durchzusetzen, sagt Sprecher Elric Popp. Wie genau die Initiative nun vorgehe, sei aber noch unklar.

Der Verein „Mehr Demokratie Thüringen“ unterstützte indes am Montag das Anliegen der Initiative mit einer Mahnwache vor dem Landratsamt. „Der Frust der Jugendlichen ist verständlich. Wenn die Politik in einer Sackgasse ist, wäre ein Bürgerbegehren doch gerade gut“, sagt Philipp Gliesing, der die Mahnwache mit sechs Teilnehmern angemeldet hatte.

Der Landkreis Greiz ist seit der Einführung des Azubi-Tickets im Oktober 2018 der einzige Landkreis, der die vergünstigten Tickets nicht anerkennt. Eine Einigung mit dem Freistaat ist nicht in Sicht.

Brief an das Ministerium

„Dass weitere Landkreise aus dem Azubi-Ticket aussteigen wollen, habe ich so nicht gesagt“, widerspricht Martina Schweinsburg der Darstellung von „Azubi-Ticket Jetzt!“. Richtig sei aber, dass die finanzielle Unterstützung des Freistaats beim Azubi-Ticket für die Landkreise bislang nicht ausreichend sei.

„Ich bin sofort bereit, das Azubi-Ticket anzuerkennen, wenn wir genug Geld für diese Leistung bekommen“, sagt Schweinsburg. Bis dies nicht langfristig gesichert sei, werde sich der Landkreis Greiz auch nicht an der Pilotphase beteiligen. „Ich will nicht ein Bedürfnis schaffen, das später nicht mehr erfüllt werden kann“, sagt Schweinsburg.

Um ihrem Standpunkt Ausdruck zu verleihen, hat die CDU-Landrätin wiederum am 2. September einen Brief an Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) verfasst. Bis heute habe sie keine Antwort bekommen, sagt Schweinsburg.

Furcht vor Einnahmeverlusten

In dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es, dass den kreiseigenen Unternehmen Personen- und Reiseverkehr Greiz (PRG) und Regionalverkehr Gera/Land (RVG) durch das Azubi-Ticket erhebliche Einnahmeverluste drohen würden. Schweinsburg beziffert die Summe unter bestimmten Umständen auf 587.900,19 Euro.

Die Greizer Landrätin fordert weiterhin, dass auch andere Unternehmen außer dem Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) das Azubi-Ticket vertreiben dürfen und an den Einnahmen beteiligt werden. Hinzu solle „ein adäquater Ausgleich durch den Freistaat und zwar je verkauftem Ticket“ kommen. Zudem müssten noch EU-rechtliche Bedenken ausgeräumt werden.

Das Infrastrukturministerium ließ eine Anfrage dieser Zeitung zu dem Schreiben von Schweinsburg bislang unbeantwortet. In einer Pressemitteilung zur Verlängerung der Pilotphase hieß es, dass „das Azubi-Ticket in Thüringen ein großer Erfolg ist.“ 6300 Auszubildende würden das Angebot in Anspruch nehmen, die Tendenz sei steigend. Im Landeshaushalt für das Jahr 2020 stünden zudem zwölf Millionen Euro bereit, um die Landkreise und kreisfreien Städte außerhalb des VMT beim Azubi-Ticket finanziell zu unterstützen.