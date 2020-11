Neue Sitzgarnituren für Grundschule Teichwolframsdorf

Der erst Ende 2019 gegründete Förderverein der Grundschule Teichwolframsdorf hatte sich als eines seiner Ziele gesetzt, auch das Außengelände der Bildungseinrichtung zu verschönern. Dafür ist ihm nun ein weiterer Schritt gelungen, wie Dorit Mende, Lehrerin und Vereinsmitglied, stellvertretend für den Verein mitteilt.

So können sich die Schulkinder nach den Herbstferien sehr über eine schöne Veränderung auf dem Schulhof freuen. Durch einen Projektantrag des Fördervereins an die „Partnerschaft für Demokratie in Stadt und Landkreis Greiz – Vielfalt Leben“ sowie einer Geldspende des Vereins Minie-Maxe aus Gera in Höhe von 500 Euro konnten zwei Sitzgarnituren angeschafft werden. Hinzu kamen Materialien, die das kooperative Handeln der Schüler untereinander fördern sollen. „Ein großes Danke gilt den fleißigen Schuleltern, die sich im Förderverein der Schule engagieren und alle Sitzbänke fleißig aufbauten“, heißt es in der Mitteilung.

Der Projektantrag lief unter dem Motto „Bunte Sitzkultur“. Ziel sei es gewesen, einen Sitzplatz im Außengelände der Schule zu schaffen, um es Schülern, Lehrern und Erziehern zu ermöglichen, sich bei Diskussionen auf Augenhöhe zu begegnen.

Zu den weiteren angeschafften Materialien, welche die Zusammenarbeit unter den Kindern verstärken sollen, gehörten zum Beispiel eine Gleichgewichtsmurmelbahn, die nur mit mehreren Kindern genutzt werden kann, oder das sogenannte „Flotte Rohe“, mit welchem die Schüler gemeinsam einen Ball einfangen müssen. Neben der Verschönerung des Außengeländes will man sich beispielsweise für Beschaffung von Lehr-, Lern- und Anschauungsmaterial, die Durchführung und Mitgestaltung von Schulveranstaltungen oder die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten engagieren. Für diese Ziele würde man sich freuen, wenn sich vielleicht noch weitere Mitglieder oder Unterstützer melden würden.