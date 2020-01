Neue Start- und Landebahn für Greiz

Bei der lange nötigen Sanierung der Start- und Landebahn am Sonderlandeplatz in Obergrochlitz wird derzeit eine neue Drainage in der Landefläche verlegt. Danach wird eine asphaltierte Start- und Landebahn eingebaut. Die Arbeiten werden von der Firma Caspar Bau ausgeführt. „Da der Zustand der Flugbetriebsfläche in den vergangenen Jahren immer schlechter geworden ist und durch einfaches Walzen keine befriedigende Verbesserung erzielt werden konnte, haben wir uns zu einer grundhaften Sanierung entschlossen“, erklärte der Vorsitzende des Greizer Luftsportvereins, Uwe Peinl. Dazu kamen massive Schäden durch Wildschweine, die eine Benutzung im Ursprungszustand nicht mehr erlaubt hätten. Für dieses Projekt werden keine Steuer- oder Fördermittel verwendet. „Durch diese Sanierungsmaßnahme wird die Sicherheit erhöht und die Lärmemission verringert. An der Zulassung für Sportflugzeuge bis zu einer maximalen Abflugmasse von zwei Tonnen wird sich in Zukunft nichts ändern“, so Peinl.