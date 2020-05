Greiz. Drei weitere Menschen sind im Landkreis Greiz an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Neue Sterbefälle im Landkreis Greiz

Zwei Neuinfektionen wurden am Mittwoch im Landkreis registriert, eine in Ronneburg und eine in Münchenbernsdorf. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Personen auf 590. Davon sind inzwischen 293 Personen genesen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

