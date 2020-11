Neue Tafel in Waldhaus informiert über besondere Pflanzen

Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) (links) und Marianne Soerensen vom Naturschutzbund (Nabu) Gera-Greiz vor der neuen Tafel an der Naturschutzinfo in Waldhaus

Der Landkreis Greiz ist reich an Natur und damit auch an besonderen Pflanzen. Dazu zählen etwa der Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze, oder das besonders geschützte Leberblümchen, das ohne Blüte hunderte Jahre alt werden kann. Wer mehr über diese beiden oder viele andere erfahren will, hat jetzt an der Naturschutzinfo die Möglichkeit.