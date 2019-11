Neuen Geschäftsführer vorgestellt

Die Kreiskrankenhaus Greiz Gesellschaft hat einen neuen Geschäftsführer. Ralf Delker wurde gestern bestellt und soll sein Amt am 1. Dezember antreten. Vorerst wird er dabei ein Duo mit dem amtierenden Geschäftsführer Chefarzt Peter Gottschalk bilden, der allerdings auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember abberufen wird, um sich wieder seinen Aufgaben als leitender Chefarzt und Chefarzt der Abteilung Inneres II zu widmen. Für seine Arbeit sei man ihm zu Dank verpflichtet, so die Aufsichtsratsvorsitzende und Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU): „Was er geleistet hat, hat die höchste Anerkennung verdient.“

Delker wird damit für die beiden Krankenhäuser in Greiz und Schleiz sowie für die Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) zuständig sein. Der 57-jährige Diplom-Kaufmann sei gezielt ausgesucht worden, um das Krankenhaus zu sanieren, so Schweinsburg. In den vergangenen Jahren war der Leipziger an verschiedenen großen und kleinen Krankenhäusern in verschiedenen Trägerschaften tätig, hatte zuletzt im Krankenhaus in Delmenhorst als Geschäftsführer gearbeitet, das vor seinem Amtsantritt zahlungsunfähig geworden war. Das wolle er nicht noch einmal erleben, sagte er im Gespräch. Deswegen sei man nun mit Hochdruck dabei, Wege zu finden, wie die Krankenhäuser und das MVZ in Zukunft am Markt auftreten werden.

Am 31. Januar soll ein Sanierungskonzept stehen, ein Maßnahmeplan wird erarbeitet.

Betrieb läuft uneingeschränkt weiter

Zuvor eine Prognose abzugeben, welche Schritte für die Sanierung unternommen werden müssen, sei „reine Kaffeesatzleserei“, erklärte Schweinsburg. Konkrete Maßnahmen könne man erst nach diesem Datum nennen, sei es für das Krankenhaus in Greiz, das in Schleiz oder das MVZ. Alles andere sei Spekulation. Fest steht im Moment nur, dass man vorsorglich die Arztpraxen des MVZ zum 31. März 2020 kündigte, nicht um sie aufzugeben, sondern um mit ihnen eine neue Zielvereinbarung auszuhandeln. Zudem wurden die Mitarbeiter gebeten, die Jahressonderzahlungen zu stunden, bis ein Konzept vorliegt. Dafür hätte sich eine große Mehrheit der Mitarbeiter ausgesprochen. „Wir werden alles tun, um das Vertrauen der Belegschaft zu rechtfertigen“, so Schweinsburg.

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH in eine massive finanzielle Schieflage geraten ist. Daran seien viele verschiedene Faktoren Schuld, sagte nun die Aufsichtsratsvorsitzende Schweinsburg. So sei die ehemalige Geschäftsführerin Uta Lorenz – sie kam im Januar 2018 und verließ das Krankenhaus im September 2018 – „eine sehr fleißige Frau“ und „hochmotiviert“. Sie habe „vieles neu und anders“ machen wollen. Das habe jedoch nicht funktioniert. Dazu sei ein unglückliches Personalmanagement gekommen, dass zum Teil auf die Vorgabe des Landes Thüringen zurückgehe, das in Kliniken eine bestimmte Anzahl Ärzte pro Fachabteilung vorschreibt. Das alles habe sich über die Zeit hochgeschaukelt. Irgendwann habe der Aufsichtsrat die Notbremse gezogen, weil mehrere Baustellen nicht zu Ende gebracht wurden.

Doch auch mit Lorenz Nachfolger Georg Detter – er war Anfang 2019 nach Greiz gekommen, nach rund einem halben Jahr aber bereits wieder ausgeschieden – habe man kein Glück gehabt. Er habe den Aufsichtsrat nicht über die finanzielle Schieflage informiert, bis sich im August herausstellte, dass inzwischen Rechnungen über 2,4 Millionen Euro aufgelaufen waren, die immer weiter geschoben worden. Ein von ihm aufgestellter Sanierungsplan sei vom Landkreis nicht umsetzbar gewesen.

Schweinsburg betonte aber, dass die GmbH nicht zahlungsunfähig ist. Das hätten unabhängige Wirtschaftsprüfer bestätigt. Außerdem laufe die Arbeit in den beiden Krankenhäusern und in den Praxen des MVZ uneingeschränkt weiter. Zudem seien bereits erste Schritte eingeleitet worden, um die Sanierung auch finanziell abzusichern. Der Kreistag habe im nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung einem Gesellschafterdarlehen über 1,1 Millionen Euro zugestimmt. Auch die Sparkasse Gera-Greiz habe bereits einen Sanierungskredit bewilligt.

Für das Krankenhaus sprächen auch noch viele weitere Sachen, waren sich Schweinsburg, Gottschalk und Delker einig. Von Greiz überzeugt habe ihn auch, dass es sich um hochmodernes Krankenhaus handele, erklärte der neue Geschäftsführer. Auch die Mitarbeiter stünden zum Krankenhaus und der Geschäftsführung, das hätte die breite Zustimmung auf die Stundung der Jahressonderzahlungen gezeigt. Zwei Drittel der Belegschaft hätte eine Individualvereinbarung unterschrieben, informierte Gottschalk. Auch die Lieferanten, die alle informiert worden seien, seien bei der Stange geblieben.