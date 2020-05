Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustart bei der Vogtland Philharmonie

In kleiner Besetzung geht die Vogtlandphilharmonie an den Neustart.

Um ein musikalisches Angebot für die zahlreichen Klassikfans anzubieten, begeben sich Mitglieder der Vogtland Philharmonie ab diesem Wochenende auf Tour durch vogtländische Kirchen und spielen zusammen mit Konzertmeister Sergei Synelnikov und unter dem Dirigat von Generalmusikdirektor Stefan Fraas Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“. Dabei arbeitet die Philharmonie mit Kantoren und Organisten aus der Region zusammen, die zwischen den „Jahreszeiten“ Orgelwerke oder freie Improvisationen musizieren. Für jede Kirche gibt es ein eigenes Hygienekonzept, das Platzangebot ist entsprechend reduziert. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Feste Termine sind der 6. Juni, 19 Uhr, in Reichenbachs Peter-Paul-Kirche, tags darauf, 17 Uhr, in der Kirche zu Straßberg bei Plauen, am Samstag, 13. Juni, 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Marien Greiz sowie am Sonntag, 21. Juni, 19.30 Uhr, in der St. Bartholomäuskirche Treuen.

Zahlreiche Konzerte mussten in der letzten Zeit aufgrund der coronabedingten Einschränkungen und Verbote abgesagt oder verschoben werden.

Kein Platz für Nachholtermine

Doch selbst wenn man den geplanten Spielbetrieb des Orchesters bald wieder aufnehmen dürfte, ist im Konzertkalender der Philharmonie aber auch in den Belegungsplänen der Veranstaltungshäuser und Buchungslisten einiger Solisten kein Platz für baldige Nachholtermine. Größtenteils haben sich so die Jahreszahlen auf 2021 geändert; bereits gekaufte Karten behalten dann ihre Gültigkeit.

Schwierig gestaltet sich laut Orchesterbüro auch die Planung des Saisonbeginns, da das Orchester aufgrund seines grenzüberschreitenden Spielgebiets zwei Ländergesetze und mehrere landkreisspezifische Besonderheiten beachten muss, worunter nach derzeitigem Stand der Dinge vor allem die Ausgestaltung und Terminierung der Abokonzerte in Greiz und Reichenbach leiden würde. Es bleibt auch weiterhin eine schwierige Lage für das Orchester. Des Weiteren plant die Vogtland Philharmonie im Park der Generationen in Reichenbach und auf dem Oberen Schloss in Greiz unter dem Titel „Serenade im Kerzenschein“ Open-Air-Konzerte mit klassischer Musik.