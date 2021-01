Nicht nur Fußball hat Aufmerksamkeit verdient

Wenn von den Einschränkungen des Vereinslebens durch die Corona-Pandemie die Rede ist, dann geht es oft fast ausschließlich um den Sport und dort vor allem um den Fußball. Das hat durchaus nachvollziehbare Gründe. Fußball ist nun einmal die beliebteste Sportart der Deutschen und das Engagement der Vereine in der Jugendarbeit ist unbestritten. Das erkennt man gerade jetzt, wo der Spiel- und Trainingsbetrieb außerhalb des Profibereiches weitestgehend stillgelegt ist. Bezweifeln will ich auch nicht, dass gerade kleinere Amateur-Fußballvereine durch die Pandemie vor enorme Herausforderungen gestellt werden, schon allein aus finanziellen Gründen. Der Fokus darf aber nicht allein auf den Fußball gelegt werden. Einmal abgesehen davon, dass es auch andere Sportarten gibt, die nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten: Vor allem auch Vereine und Gruppen im sozialen Bereich sind massiv von der Pandemie und ihren Auswirkungen betroffen und das zum Teil schon seit Monaten. Selbsthilfegruppen müssen ihre Arbeit auf Telefon oder Internet umstellen oder sie, falls das nicht möglich ist, ganz ausfallen lassen. Woanders fehlt durch die ausgefallenen Veranstaltungen das Geld, um geplante Projekte durchführen zu können – die Fördervereine für die Tiergehege in Greiz und Zeulenroda-Triebes sind dafür nur zwei Beispiele. Man könnte die Liste noch erweitern. Fast alle haben sie gemein, dass sie derzeit in der öffentlichen Diskussion weniger bedacht werden. Damit will ich keine Neid-Debatte anstoßen, die gerade in dieser Zeit völlig unangebracht wäre. Mehr Aufmerksamkeit für die Probleme der sozialen Vereine heißt ja nicht, dass man die der Sportvereine plötzlich ignoriert. Die Gesellschaft braucht eben beides.