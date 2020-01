Noch kein Reiseverzicht wegen Conoravirus

Sind die Greizer im Virus-Alarm und stornieren ihre geplanten Reisen wegen des Coronavirus, der bereits mehr als 500 Menschen infizierte in China, Thailand, Japan, Taiwan und in den USA?

Nein, in unserem Reisebüro wurden noch keine Reisen storniert oder umgebucht. Auch hat es keine Nachfragen gegeben oder wurden weitere Informationen angefragt. Wir informieren uns bislang ebenso wie sicherlich unsere Kunden über die Medien.

Wie schnell sind die Greizer sonst bei alarmierenden Nachrichten?

Meiner Erfahrung nach kommen sie dann schon zu uns und fragen nach, was es damit auf sich hat. Man muss aber sagen, dass üblicherweise der Reiseveranstalter selbst die Entwicklung im Blick hat und seine Kunden informiert. Von dieser Seite wird also auch aufgepasst, in welche gefährdeten Länder es wie viele Buchungen gibt.

Welche der bislang vom Coronavirus betroffenen Länder sind bei den Greizern begehrt?

China, besonders Schiffsreisen, natürlich die USA und Thailand wird immer gebucht. Aber ohnehin können Kunden bis vier Wochen vor Reiseantritt ihre Reise umbuchen. Das steht so im Vertrag. Bei einer Stornierung fielen laut Vertrag aber Stornokosten an. Das Auswärtigem Amt hat aber noch keine Reisewarnung ausgegeben, nur auf Vorsichtsmaßnahmen hingewiesen.