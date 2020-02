Beim Unternehmerstammtisch in Obergrochlitz wurde mit dem Ortsteilrat über künftige Aufgaben und Pläne gesprochen.

Obergrochlitzer Unternehmer zum ersten Mal am Stammtisch

verwies auf die in diesem Jahr noch rund 25 anstehenden Veranstaltungen, die vom Obergrochlitzer Karnevalsverein (OKV), dem Feuerwehrverein, den Faustballern, dem Luftsportverein und dem Ortsteilrat organisiert werden.

Beim Sommerfest mit einbringen

Er schlug vor, dass sich die ortsansässigen Unternehmer in irgend einer Form in das anstehende Sommerfest mit einbringen könnten, sei es als Präsentation ihrer Unternehmen, kulturell oder auch mit einem Stand.

In Sachen Weihnachtsambiente wäre es möglich, den Besuchern noch mehr zu bieten. Auch das Maibaumstellen könnte bereits am Nachmittag des 30. April als kleines Fest mit Kaffee und Kuchen zelebriert werden. Das Kranzbinden sollte am Tag zuvor organisiert werden.

Maifeuer am Vorabenddes 1. Mai

Am Vorabend des 1. Mai soll es auch wieder das große Maifeuer geben, organisiert vom OKV. Frank Massinger, Geschäftsführer der Caspar Bau GmbH, und Gerd Löffler, Bauzentrum Heidrich, sagten ihre Hilfe wieder zu, wenn Technik gebraucht würde. Das hatten sie auch schon in der Vergangenheit getan, ob beim Maibaumstellen mit dem Einbringen einer neuen Hülse oder für das Abfahren von Containern. Es wurde auch darüber diskutiert, den Maibaum vielleicht im Zusammenwirken mit dem OKV im ehemaligen großen Turngarten unterhalb der Turnhalle zu stellen. Darüber gab’s allerdings noch keine endgültige Meinung.

Festplatz fürs Weihnachtsfest zu klein und windanfällig

Auch der Festplatz fürs Weihnachtsambiente an der Otto-Meier-Straße sei für dieses Event eigentlich zu klein und zu windanfällig, erklärten einige Anwesende.

Steiniger informierte auch darüber, dass am Containerstandplatz Otto-Meier-Straße weitere Parkplätze geschaffen werden sollten. Darüber hinaus wurden erste Gedanken über den ins Gespräch gebrachte Rad- und Fußweg von Obergrochlitz nach Moschwitz diskutiert. Auf den Stammtisch kam auch die Frage zum Bau eines Fußweges zur Carolinenschule, der nicht unbedingt der jetzigen Straße folgen müsste. Zu bedenken sei, dass dort bald der Waldkindergarten des Diakonievereins entstehen wird.

Der Ortsteilbürgermeister bat die Unternehmer, bis zur anstehenden Bürgerversammlung am 13. März ihre Ideen zu den angesprochenen Themen zu entwickeln.