Pahrener Voltigiererin Mia Wetzel gewinnt souverän

Merkendorf. Pahrener nach langer Zwangspause erfolgreich bei Thüringer Landesmeisterschaft im Voltigieren.

Nach langer Corona-Pause war es wieder so weit. Die Voltigierer aus Thüringen, Hannover und Sachsen trafen sich in Merkendorf zur Thüringer Landesmeisterschaft.

Reithalle zur Verfügung gestellt

Für die Verantwortlichen des JPSV Pahren war es eine große Herausforderung, dieses Turnier auszurichten. Mit einer guten Vorbereitung und dem Engagement der Mitglieder und der Hilfe von Sportfreunden gelang es, für alle einen schönen und erfolgreichen Wettbewerb durchzuführen. Das Lob der Teilnehmer war eine große Freude und Bestätigung für die Ausrichter. Ein Dank geht an die Sponsoren und an Familie Köber, die ihre Reitanlage zur Verfügung gestellt hat. So fanden die Turner und Pferde gute und faire Bedingungen vor, um ihre Meisterschaft auszutragen.

Die Gäste aus Wedemark (Hannover) konnten bei diesem Turnier sogar den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse des Voltigierens festmachen.

Auch für die Turner vom JPSV Pahren war es ein erfolgreicher Tag. Gleich als Erste am Morgen gingen die Schritt-Einzel-Starter in den Zirkel. Für Felicitas Lutz gab es einen schönen dritten Platz, Kim Herrmann konnte sich bei ihrem Debüt über den siebenten Platz und Lene Daßler, die Jüngste Turnerin, über den zehnten Platz freuen.

Mia Wetzel gewann bei den Galopp-Schritt-Einzeln mit einem souveränen Vorsprung den ersten Platz. Bei den Schritt-Gruppen belegten die Turner von Pahren 3, Cécile Koller, Christoph Groß, Mathilda Süß, Annika Hahn und Lene Daßler den sechsten Platz. Die Nachwuchs-Doppelvoltigierer Josephine Sturm und Lina Daßler erturnten sich in ihrer Prüfung den dritten Platz.

Herausforderung für Pahren 1

Nach der Mittagspause eröffneten die Galopp-Schritt-Gruppen den zweiten Teil des Turniers. Die Gruppe Pahren 2 mit Josephine Sturm, Olivia und Rosalie Weber, Tamara Gerbeth, Lina Daßler und Felicitas Lutz belegte den vierten Platz.

Lara Biedermann errang bei ihrem ersten Start im Junior-Einzel den zweiten Platz.

Für die Starter der Gruppe Pahren 1 war das Turnier eine große Herausforderung, denn erst wenige Wochen zuvor bekamen sie die Nachricht, dass sie in die nächsthöhere Leistungsklasse aufgestiegen sind. Das hieß, eine neue Pflicht einzustudieren und die Kür den neuen Anforderungen anzupassen. Doch Toni Knoche, Hanna Glaßmann, Luise Hahn, Lara Biedermann, Mia Wetzel, Sarah Feistel und Marcel Teumer meisterten diese Aufgabe und belegten mit einem ganz knappen Abstand den zweiten Platz in ihrer Kategorie.

Extraportion Möhren verdient

Alle diese Erfolge waren nur möglich durch die gute Arbeit der Longenführer Doreen Sturm und Jana Knoche und der Trainingshelfer. Nicht zu vergessen sind die vierbeinigen Partner Hope, Flash, Pünktchen und Satchmo, die sich mit Geduld und Zuverlässigkeit eine extragroße Portion Möhren und viele Streicheleinheiten verdient haben.