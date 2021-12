Pflegeplatzmanager aus Greiz sammelt achtstellige Summe ein

Greiz. Das Unternehmen will weiter wachsen.

Wie die Greizer Pflegeplatzmanager GmbH in einer E-Mail mitteilt, ist es dem Unternehmen gelungen, in einer weiteren Finanzierungsrunde einen Millionenbetrag einzusammeln. Wie hoch dieser genau ausfällt, kommuniziert das Unternehmen zwar nicht direkt, schreibt aber von einem „Betrag im unteren achtstelligen Bereich“ für das „ambitionierte Wachstum des Unternehmens durch die Altgesellschafter und neue Investoren“.

Die Firma habe „ein Konzernunternehmen der Deutsche Balaton AG“ und weitere Investoren wie Stefan Hoops – Leiter Unternehmensbank der Deutschen Bank – als neuen Gesellschafter überzeugen können. Die Treuenburg Venture Partners, ein Unternehmen der Erfurter Treuenburg Group, sowie weitere Altinvestoren hätten zudem ihre Investments teilweise deutlich erhöht.

Neue Plattform geplant

„Mit den akquirierten finanziellen Mitteln können wir den Erwartungen des Marktes, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung und die Anforderungen des Krankenhauszukunftsgesetzes, gerecht werden. Dem Ziel, das Gesundheitswesen in Deutschland nachhaltig positiv zu unterstützen, kommen wir damit einen weiteren Schritt näher“, werden die Geschäftsführer Chris Schiller und Alexander Bauch zitiert.

Der Pflegeplatzmanager mit seiner Plattform im B2B-Bereich – englisch für Business to Business, also Unternehmen zu Unternehmen – werde inzwischen von 500 Akut- und Rehakliniken in ganz Deutschland genutzt. Dazu zählten unter anderem Universitätskliniken und Maximalversorger im gesamten Bundesgebiet. Zudem wird an einer neuen Plattform gearbeitet – www.besserfinden.de –, mit der man zukünftig auch Privatpersonen bei der Suche nach Pflegeunterstützung helfen will.

Das 2018 in Greiz gegründete Unternehmen hat inzwischen drei Standorte – neben der Park- und Schlossstadt noch Jena und Lauf an der Pegnitz – und beschäftigt dort rund 50 Mitarbeiter.

Mehrere Auszeichnungen

Mit ihrer Plattform verbindet die Pflegeplatzmanager GmbH Krankenhäuser und Privatpersonen unter anderem mit Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten, Palliativpflege, Kurzzeitpflege, Berufsbetreuern, Pflegekassen sowie Krankenkassen, Hilfsmittellieferanten, Krankentransporten und Pflegeberatungsstützpunkten, um sie nach der Entlassung beispielsweise aus dem Krankenhaus direkt weiter an die richtige Stelle zu vermitteln.

Pflegeheime und Co. können auf der Plattform freie Plätze melden, was die bestmögliche Weiterversorgung und die direkte Vernetzung sicherstellen soll. Früher geschah dies mit erheblichen Arbeitsaufwand über das Telefon.

Die digitale Plattformlösung gewann unter anderem 2018 den Thüringer Innovationspreis, 2019 den Deutschen Digital Award sowie im Jahr 2020 den Deutschen Branchenpreis im Gesundheitswesen und den Thüringer Gründerpreis.