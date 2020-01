Bei einer Verkehrskontrolle in Greiz stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. (Symbolbild)

Greiz. Polizeibeamte haben in Greiz eine Fahrerin kontrolliert und dabei festgestellt, dass die Frau unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Pkw-Fahrerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Greiz unterwegs

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Plauenschen Straße in Greiz die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Seat. Dabei stellten sie fest, dass der Frau die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Zudem stand sie, laut Polizeiangaben, unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie eine Sicherheitsleistung bezahlen.

