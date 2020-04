Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plauen: Anmeldestart für Firmenlauf verschoben

Der Startschuss für die Anmeldung zum neunten Firmenlauf der Volksbank Vogtland eG in Kooperation mit dem Kreissportbund Vogtland e.V. ist nicht wie geplant am 1. April erfolgt. Das teilen die Organisatoren des Laufes in einer Pressemitteilung mit. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie habe man sich entschieden, den Anmeldestart zu verlegen.

Firmenlauf erstmals im Stadtgebiet von Plauen geplant

„Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Plauen haben wir uns auf eine Verschiebung des geplanten Anmeldestartes für unseren Firmenlauf verständigt. Wir werden die aktuelle Lage stetig beobachten und zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Termin bekanntgeben“, wird Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland eG, in der Pressemitteilung zitiert.

In diesem Jahr soll der Firmenlauf erstmals im Stadtgebiet von Plauen stattfinden. Start und Ziel befindet sich auf dem Altmarkt. Die Laufstrecke erstreckt sich über die Dobenaustraße bis hin zur Hainstraße über den Stadtparkring, zurück unter der Friedensbrücke hindurch, entlang der Melanchthonstraße zum Wendedenkmal und über die Herrenstraße zum Zieleinlauf. Gelaufen werden soll wieder für einen guten Zweck, denn pro Läufer spendet die Volksbank Vogtland eG im Nachgang drei Euro an die Stiftung „Hilfe für krebskranke Kinder im Sächsischen Vogtland e.V.". Gesucht wird bei der Veranstaltung auch wieder das kreativste Team, das ein besonders originelles Lauf-Shirt entwirft. Auf die Gewinner soll eine besondere Überraschung warten.

Bei der achten Auflage des Firmenlaufes im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 3000 Läufer aus 220 vogtländischen Firmen angemeldet. Damit waren alle Startplätze ausverkauft. Gelaufen wird eine rund fünf Kilometer lange Strecke, die in einer Stunde absolviert werden sollte. Geplant ist die neunte Auflage der Veranstaltung derzeit für den 26. August.

Alle Informationen zum neunten Firmenlauf finden Interessierte unter www.vogtland-hautnah.de und auf der Facebook-Seite der Genossenschaftsbank.