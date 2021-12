Polizei-Großaufgebot wegen angekündigter Corona-Proteste in Greiz

Greiz/Gera. Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Samstag in Greiz, nachdem zu Corona-Protesten aufgerufen wurde.

Schätzungsweise tausend "Spaziergänger" waren am Samstagabend in Greiz unterwegs. Dabei standen ihnen hunderte Polizisten entgegen, die die Stadt zur Festung machen. Mehr als 50 Fahrzeuge wurden gezählt, auch Wasserwerfer fuhren an der Elsterbrücke auf. Dem Vernehmen nach wurden im Stadtgebiet drei derartige Fahrzeuge gezählt. Aus polizeitaktischen Gründen wollten die Sprecher der Polizei nicht bekannt geben, wieviele Beamte im Dienst waren.

Sie stammten zum Großteil von der Landespolizeiinspektion Gera. Das dortige Polizeipräsidium hatte die Einsatzleitung. Beamte der Bereitschaftspolizei aus Sachsen und Bayern waren ebenfalls am Einsatz beteiligt. Auch eine Hundestaffel war vor Ort. Die Spaziergänger verteilten sich in mehrere Richtungen und sorgen so dafür, dass die Polizei ihre Maßnahmen auch stets verlagern mussten. Einen Teil der Demonstranten an der Bundesstraße kreisten Beamte ein und nahmen die Personalien auf. zuvor gab es aus den Reihen der Demonstranten einen Flaschenwurf und zwei Pyrotechnik-Würfe.

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Schätzungsweise tausend "Spaziergänger" waren am Samstagabend in Greiz unterwegs. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Dabei standen ihnen hunderte Polizisten entgegen, die die Stadt zur Festung machten. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Mehr als 50 Fahrzeuge wurden gezählt, auch Wasserwerfer fuhren an der Elsterbrücke auf. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Dem Vernehmen nach wurden im Stadtgebiet schätzungsweise um die tausend "Spaziergänger" waren am Samstagabend in Greiz unterwegs. Foto: Ingo Eckardt



Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz In sozialen Medien war für den Samstag in mehreren Orten Thüringens zu den Protesten mobilisiert worden. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Nach der aktuellen Corona-Landesverordnung sind in Thüringen in der Regel nur ortsfeste Versammlungen mit maximal 35 Personen erlaubt. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Aus polizeitaktischen Gründen wollten die Sprecher der Polizei nicht bekannt geben, wie viele Beamte im Dienst waren. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Auch ein Wasserwerfer fuhr an der Elsterbrücke auf. Foto: Ingo Eckardt



Nach der aktuellen Corona-Landesverordnung sind in Thüringen in der Regel nur ortsfeste Versammlungen mit maximal 35 Personen erlaubt. Im benachbarten Sachsen hatte die Polizei zu Wochenbeginn zahlreiche solcher nicht erlaubter größerer Versammlungen aufgelöst. An einer angemeldeten Kundgebung der rechtsextremen Szene und einer Gegenkundgebung in Gera nahmen am Samstag jeweils weniger als 35 Personen teil.

