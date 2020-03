Die Polizeiinspektion in Greiz ermittelt gerade in zwei Fällen von Unfallflucht

Auma-Weidatal/Zeulenroda-Triebes. Die Polizeiinspektion in Greiz beschäftigt sich derzeit mit zwei Fällen von Unfallflucht. Diese wurden ihr aus Auma-Weidatal und Zeulenroda-Triebes gemeldet.

Polizei in Greiz fahndet nach zwei Unfall-Flüchtigen

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte bereits am Donnerstag (12. März 2020) zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges einen Pkw vom Typ Audi, welcher in Wöhlsdorf an der Bushaltestelle im Bereich des Kindergartens abgestellt worden war. Der mutmaßliche Verursacher verließ den Unfallort und muss sich nun dafür verantworten.

Pkw auf Parkplatz in Zeulenroda-Triebes beschädigt und geflüchtet

Aus der Nacht von Sonntag zum Montag (15. bis 16. März 2020) beschädigte der Fahrer eines bislang noch unbekanntes Autos einen Pkw vom Typ Honda, welcher auf einem Parkplatz in der Pausaer Straße abgestellt worden war. Auch verschwand der Verursacher rechtswidrig und muss sich deshalb nun dafür verantworten.

Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer: 03661-6210 entgegen.