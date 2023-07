Polizei löst Veranstaltung in Zeulenroda-Triebes auf

Zeulenroda-Triebes Bei der Veranstaltung mit 21 Teilnehmern in Zeulenroda-Triebes wurden nationalsozialistische Parolen gerufen. Die Polizei erteilte Platzverweise.

In der Nacht zum Sonntag kam die Polizei gegen 0.40 Uhr bei einer Veranstaltung in Zeulenroda-Triebes zum Einsatz. Wie es in der Mitteilung heißt, wurden dort nationalsozialistische Parolen gerufen.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort 21 Personen festgestellt und identifiziert werden. Die Veranstaltung wurde, nach Identifikation der Teilnehmer, aufgelöst. Es wurden Platzverweise ausgesprochen. Weiterhin wurden mehrere Ermittlungsverfahren zu Straftaten eingeleitet, Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und Gegenstände sichergestellt.

