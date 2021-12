Die Polizei will am Wochenende Präsenz in Greiz zeigen.

Polizei plant in Greiz Großeinsatz am Wochenende

Greiz. Ein erneut angekündigter „Spaziergang“ als Protest gegen die Corona-Auflagen soll unterbunden werden.

Als am vergangenen Samstag rund 800 Menschen – darunter auch viele Familien mit Kindern – friedlich bei einem so betitelten „Spaziergang“ durch Greiz zogen, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren, war dies laut Polizei „weder angemeldet noch genehmigt“ und mit Blick auf die aktuell geltende Thüringer Corona-Verordnung „nicht erlaubt“. Die Polizei begleitete den Aufzug, der sich gegen 20.15 Uhr selbst auflöste.

Wie die Landespolizeiinspektion Gera nun mitteilt, sei ihr zum aktuellen Zeitpunkt bereits bekannt, dass vor allem in den sozialen Medien erneut zu einem solchen „Spaziergang“ oder einer derartigen Versammlung aufgerufen werde. Deswegen will die Polizei am Wochenende „im Rahmen eines Großeinsatzes im Stadtgebiet von Greiz vor Ort sein“, wie sie mitteilt.

Appell an Bürger

Ziel sei es dabei, mit Blick auf notwendige Infektionsschutzmaßnahmen große Menschenansammlungen zu unterbinden. Die Greizer Polizei sei bestrebt, die Verkehrseinschränkungen sowie Behinderungen für die Bevölkerung sowie Besucher der Stadt auf ein Mindestmaß zu beschränken.

In diesem Zusammenhang appelliere sie an die Bürger: „Die aktuelle Verordnungslage lässt eine solche Zusammenkunft nicht zu. Schließen sie sich daher nicht solchen Versammlungen an und verzichten sie auf derartige Spaziergänge. Denken Sie an Ihre Gesundheit und an die Gesundheit anderer.“