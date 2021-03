Polizei in Zeulenroda- Triebes hat zur selben Zeit zwei weitere Einsätze

Zeulenroda-Triebes. „Er war offensichtlich auf Stunk aus“, so der Zeulenroda-Triebeser, der am Sonntag, den 14. Februar, gegen 11.30 Uhr von einem unbekannten Passanten in der Greizer Straße in Zeulenroda angepöbelt und durch eine Schubserei belästigt wurde. Der betroffene Passant setzte gegen 11.30 Uhr einen Polizei-Notruf ab, da für ihn die Vermutung nahe lag, dass er auch andere Passanten belästigen könnte. Es meldete sich die Polizeiinspektion Greiz und vermittelte den Passanten, dass zurzeit kein Einsatzwagen bereitstehen würde. Der Zeulenroda-Triebeser wollte nun wissen, warum in einer Stadt wie Zeulenroda-Triebes keine Polizeipräsenz gewährleistet werden kann. Die Zeitung hakte nach und fragt beim Leiter der Polizeiinspektion Greiz, Mike Schramm, nach. Genau zu diesem Zeitpunkt wäre die Beamten im Stadtgebiet von Zeulenroda-Triebes zu weiteren zwei Einsätzen gerufen worden. Einmal hätte es sich um eine Dachlawine gehandelt, bei der ein Fahrzeug beschädigt wurde und zum anderen hätte es in der Aumaischen Straße eine Ölspur gegeben, die es galt abzusichern.

