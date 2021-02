Polizisten aus Ostthüringen sind bereits geimpft worden

In Ostthüringen wurde der Corona-Impfstoff bereits Polizisten verabreicht.

Ein Leser, der es vorzieht, anonym zu bleiben, berichtet uns davon, dass Polizisten in Greiz bereits der Corona-Impfstoff verabreicht worden sei. „Eine Impfung der am meisten gefährdeten Gruppen kann nicht erfolgen und bei der Polizei werden im Vorfeld Listen erstellt, wer geimpft werden soll? Das kann ich in keiner Art und Weise nachvollziehen“, schreibt er.