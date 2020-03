Premiere mit Lachern, Stimmung und Virus

Kaum begonnen, schon zerronnen. So kurz und bündig lässt sich die diesjährige Spielzeit der Zeulenrodaer Laienspielgruppe „Fragezeichen“ auf den Punkt bringen. Noch am Freitagabend feierten die passionierten Schauspieler im Weißendorfer Turnerheim eine erfolgreiche Premiere ihres neuen Stückes, freute man sich gemeinsam mit dem Publikum über den gelungenen Start. Keine zwölf Stunden später dann das Aus!

Verschiebung war keine Option

Am Samstagmorgen folgte die Information, das aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Krise, auch im Landkreis Greiz alle Veranstaltungen eingestellt werden. Das ist absolut bitter, aber angesichts der drohenden Gefahr nicht nur gerechtfertigt, sondern sehr vernünftig. Bis Freitag hatte es, zumindest im Landkreis, eine Obergrenze von 500 Menschen bei öffentlichen Veranstaltungen gegeben. „Wir hatten uns gesagt, solange die Grenze nicht unter 200 geht spielen wir“, äußerte sich Theo Gerber, Vorstandsvorsitzender und mitverantwortlich für die Regie. Eine Verschiebung hätte einen erheblichen Aufwand mit sich gebracht und nicht einfach so gestemmt werden können.

Wiederaufführung im kommenden Jahr

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im kommenden Jahr, so die Absicht der Laienspieler, soll das Stück noch einmal aufgeführt werden. Theo Gerber weiter: „Wir bieten allen, die bereits Karten erworben haben am 21. und 22. März jeweils von 10 bis 15 Uhr im Turnerheim Weißendorf einen Kartenrückkauf an. Eine feine wie auch faire Geste.

Authentisch und sehr sympathisch

Und die Premiere selbst? Die startete, unter Wahrung des Datenschutzes, erst einmal mit der vorsorglichen Registrierung aller Gäste, um für den Fall der Fälle die mögliche Infektionskette nach verfolgen zu können. Ansonsten war es das gewohnte Bild. Wunderbar aufspielende Künstler, authentisch und sehr sympathisch, dazu viele spritzige und witzige Dialoge, nicht selten mit kommunalem Bezug.

„Hilfe meine Eltern ziehen bei mir ein“, eine Komödie von Erich Koch, war dazu ein Stück was neben dem Bezug zum realen Alltag zudem jede Menge komödiantische Irrungen und Wirrungen mit sich brachte. Ganz nach dem Geschmack des Publikums. Das durfte viel lachen, was ja bekanntlich gesundheitsfördernd sein soll, und erlebte in rund zwei Stunden den ganz normalen Wahnsinn, wenn Eltern den Versuch unternehmen, wieder bei ihrem Kind und damit in dessen Leben einzuziehen.

Ein Stück was man(n) oder Frau sehen sollte. Bei manchen einem Gast dürfte eigenes Erleben in Erinnerung gerufen worden sein. „Die Stimmung war trotz einiger leerer Plätze hervorragend, dass Publikum hat uns gepusht und es war einfach schön zu spielen“, zeigte sich Theo Gerber obgleich der Begeisterung angetan. Gerber: „Unsere Herzen weinen, wir bedanken uns bei unseren Fans und den Besuchern, im nächsten Jahr gibt es ein Wiedersehen, versprochen.“