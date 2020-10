Ramelow besucht Körperwelten und Sommerpalais

Der Plastinator Gunther von Hagens (links), der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (Zweiter von links) und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Körperweltenschau in Greiz

Der Thüringer Ministerpräsident, Bodo Ramelow (Linke), scheint Gefallen an der Stadt Greiz gefunden zu haben. Erst vor wenigen Monaten war er beim Kulturverein Alte Papierfabrik zu Gast, jüngst innerhalb der Veranstaltungsreihe Prominente im Gespräch. Am Montag besuchte er nun erneut die Park- und Schlossstadt und traf dabei auch auf den in Greiz aufgewachsenen Gunther von Hagens.