Randalierer in der "Neuen Landschaft" - Unfall mit zwei Verletzten - Randalierer gefasst

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Randalierer in der "Neuen Landschaft" in Ronneburg

Im Zeitraum vom 20. August gegen 15 Uhr bis zum 21. August gegen 10 Uhr randalierten Unbekannte in der "Neuen Landschaft" der Stadt Ronneburg. Die unbekannten Täter zerstörten einen Kassenautomat, beschädigten zwei Hinweisschilder, verbogen die Dachrinne der vor Ort befindlichen Gedächtniskapelle und verbrannten diverse Bilder, welche in der Kapelle aufgehängt waren. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365-8290 bei der Polizei zu melden.

Unfall mit zwei Verletzten

Samstagabend gegen 19.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Zeulenroda, in der Kreuzung Aumaische Straße - An der alten Gießerei. Ein 28-jähriger wollte mit seinem Audi A6 aus der Kleinwolchgendorfer Straße kommend, nach links in Richtung Talsperrenbrücke abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Stadtzentrum kommenden Renault Megane. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 37-jährige Renault-Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden

Fensterscheibe zersplittert

Am frühen Samstagmorgen zwischen 6.30 und 7 Uhr wurde im Greizer Seniorenheim "Haus an der Schlossbrücke" eine Fensterscheibe beschädigt. Das Fenster befindet sich im Erdgeschosse in Richtung Schlossbrücke. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: 03661 6210

Randalierer gestellt

In der Nacht vom Freitag gegen 2.30 Uhr schlugen drei junge Männer am Greizer Bahnhof zwei Glasscheiben eines Schaukastens für die Fahrpläne ein. Ein 18-jähriger Täter konnte durch die Beamten ergriffen werden. Seine zwei Mittäter konnten entkommen. Der gefasste Mann hatte sich beim Randalieren eine blutende Verletzung an der Hand zugezogen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der junge Mann mit 1,99 Promille erheblich alkoholisiert war. Die Polizei sucht Zeugen: 03661 6210

