Rathauschef wird für guten Zweck zum Supermarkt-Kassierer

Zeulenroda-Triebes. „Der Mann hat eine Kondition: Bürgermeister, Waikiki-Chef und jetzt auch noch Kassierer“, sagt Anita Timm schmunzelnd. Sie gehörte gestern zu den Kunden im wieder eröffneten Lidl-Markt in der Schopperstraße, deren Einkauf von Rathauschef Nils Hammerschmidt (parteilos) abkassiert wurde. Die Zeulenrodaerin findet es gut, dass sich das Stadtoberhaupt engagiert. Denn Hammerschmidt hat den Job an der Kasse für einen guten Zweck gemacht: Den Umsatz, den er in einer halben Stunde gemacht hat, spendet Lidl. 756 Euro sind zusammen gekommen, das Unternehmen hat den Betrag auf 800 Euro aufgerundet. Das Geld kommt nun der Abteilung Schwimmen des TSV Zeulenroda zugute.

Hochkonzentriert war Nils Hammerschmidt bei der Sache. „Das macht Spaß, ist wirklich interessant“, sagt er, während er Toastbrot und Weihnachtsstern scannt. „So etwas macht man nicht jeden Tag. Ich hoffe, dass alle so viel Spaß haben wie ich“, so Hammerschmidt, der an der Kasse von Filialleiterin Cindy Thomas unterstützt wurde. Gefreut hat sich Ursula Pauly über die Aktion, die extra deswegen schon am Morgen einkaufen gegangen ist. „Mein Sohn hat mich aus der Oberpfalz angerufen und erzählt, dass unser Bürgermeister an der Kasse sitzt“, erzählt sie. Das wollte sich die Zeulenrodaerin nicht entgehen lassen. „Es war schon ein Erlebnis“, sagt Ursula Pauly. Eigentlich gibt es solche Aktionen bei Lidl nur, wenn eine Filiale neu eröffnet wird, wie Bezirksleiterin Sarah Hanf sagt. Doch diesmal hat man eine Ausnahme gemacht. „Wir wollen etwas Gutes tun, uns engagieren“, begründet Hanf, die für fünf Märkte in der Region zuständig ist, den Einsatz. In den letzten Wochen wurden unter anderem die Fassade des Geschäfts, Schaufenster und Elektroanlage erneuert. Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich jetzt eine Photovoltaikanlage und die Beleuchtung im Laden ist auf LED umgestellt worden. Zur Höhe der Investition wollte sich das Unternehmen nicht äußern.