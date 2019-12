Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rechenkünstler ausgezeichnet

Das Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz hat Schüler ausgezeichnet, die in der Regionalrunde der diesjährigen Mathematikolympiade gute Ergebnisse erzielt haben. Fachschaftsleiter Olaf Schimmel und Direktor Jens Dietzsch überreichten Urkunden, Uwe Borchardt von der Sparkasse Gera-Greiz brachte Büchergutscheine mit.

„Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Der Test war sehr anspruchsvoll“, sagte Olaf Schimmel. Schulleiter Jens Dietzsch zeigte sich ebenfalls stolz. „Ihr seid auf einem guten Weg. Mathe braucht man überall. Gerade in unserer digitalen Welt kommt ihr eine hohe Bedeutung zu“, sagte er. In der Auswertung werde sich zeigen, welche Schüler sich für die Teilnahme der Landesrunde im Februar qualifiziert haben, sagte Schimmel. Fest stehe,bereits, dass Kenny Walther aus der fünften Klasse am Landesfinale teilnehme. Aus seiner Klassenstufe wurden zudem Vincent Simon, Aurelia Coburger und Frieda Meyer ausgezeichnet, in den sechsten Klassen Florine Dietzsch, Lennard Kläß und Amelie Wagner.

Weiterhin wurden Gabriel Rümpler, Maja Fritzsche, Lia Richter, Jannes Evan Kanis und Anna Lena Wuckelt aus den siebten Klassen sowie Lilli Rademacher, Clara Grunert und Niklas Ried aus den achten Klassen geehrt.

Aus den neunten Klassen erhielten Charlotte Maaß und Alina Preising, aus den zehnten Lewis Maaß, aus den elften Robin Schulz sowie aus den zwölften Klassen Lisa Ott eine Urkunde.