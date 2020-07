Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reisende aus dem Landkreis Greiz: Gefragt ist Urlaub mit eigener Anreise

Ende der Woche startet auch der Freistaat Thüringen in die Sommerferien. Damit ist er in diesem Jahr das drittletzte Bundesland, vor Bayern und Baden-Württemberg. Für die meisten beginnt die Urlaubszeit. Reisen stehen an.

Das Auswärtige Amt bittet bei allen Reisen ins Ausland vorsichtig zu sein und sich entsprechend zu informieren. Die Reisewarnungen sind für die meisten Länder Europas aufgehoben. Doch einen Reiseboom verzeichnen die Reisebüros in Greiz und Zeulenroda-Triebes nicht.

Gabriele Rampf, Inhaberin des Reisebüros Gabis Reisemarkt, spricht von verhaltener Nachfrage. Neubuchungen kann sie kaum verzeichnen. Und wenn, sind es Buchungen für Ende des Jahres, zu Weihnachten oder Silvester. „Die meisten Kunden die ich derzeit bearbeite, buchen um. Das heißt, sie hatten bereits eine Reise gebucht und ändern diese auf eigene Anreise“, sagt Gabriele Rampf. „Eigene Anreise ist das, was derzeit geht und nachgefragt wird. Und da stehen Länder wie Deutschland, Österreich, Italien und Kroatien im Vordergrund. Viele Veranstalter bieten noch bis 31. August die Möglichkeit der kostenfreien Umbuchung.“

Die Menschen seien verunsichert. „Erst kürzlich hieß es in den Medien, dass Kroatien einen Anstieg von 200 Prozent an Corona-Fällen aufweisen würde. Und dann nannten sie die Fallzahl 24. 24 Fälle in einem ganzen Land ist nicht viel. Aber wenn man hört 200 Prozent, dann steigert das die Verunsicherung der Kunden“, so Rampf.

Carmen Seifert, Mitarbeiterin im Reisebüro am Stadtbrunnen in Zeulenroda-Triebes. Foto: Heidi Henze

Ähnliche Erfahrungen machen auch die Mitarbeiter im Reisebüro am Stadtbrunnen in Zeulenroda-Triebes. Auch hier werden vermehrt Reisen mit eigener Anreise nachgefragt, erzählt Mitarbeiterin Carmen Seifert. Aber auch die ein oder andere Flugreise ist schon dabei. Hier sind es Länder wie Griechenland, Spanien oder Bulgarien, die angefragt werden.

Beide Reisebüros erklären, dass sich Pauschalreisende überhaupt keine Sorgen machen müssten. Bei dieser Reiseart ist immer der Veranstalter in der Pflicht, wenn etwas passiert, wenn Kunden aus dem Land geflogen werden müssen.

Und bei Buchungen in einem Reisebüro könne man sich auch eines Ansprechpartners sicher sein. Gabriele Rampf als auch Carmen Seifert wissen zu berichten, dass die Hotlines der Veranstalter im Corona-Lockdown oft abgeschaltet waren oder es kein Durchkommen gab. In den Büros sei immer jemand da, sagen beide. Und es gäbe auch immer die aktuellsten Informationen.

So müssen Urlauber, die nach Spanien oder Griechenland wollen, derzeit vorher ein Einreiseformular online ausfüllen und einen QR-Code beantragen. „Der QR-Code beinhaltet Daten wie: woher man kommt, wer man ist, wohin man will“, erklärt Carmen Seifert. „Und in den Fliegern gilt generelle Maskenpflicht.“

Carmen Seifert plant im Sommer, nach Mallorca zu fliegen. „Ich glaube in Spanien ist es ruhiger, als derzeit an der Ostsee.“ Angst hat sie keine, sie sagt: „Man sollte immer vernünftig und vorsichtig sein und den gesunden Menschenverstand nicht abschalten.“