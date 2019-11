Riesengroße Helferwelle für Greizer Doggen

„Es ist wie vorgezogenes Weihnachten für uns“: Der Greizer Tierheimleiterin, Elke Becker, steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Nachdem die Ostthüringer Zeitung in der vergangenen Woche über das schwere Schicksal von zwei weiblichen Doggen mit ihren insgesamt neun Welpen berichtet hatte und andere Medien folgten, sei eine Welle der Unterstützung für die Vierbeiner über das Tierheim hinweg gerollt.

„Das Telefon klingelt immer noch den ganzen Tag“, sagt Becker. Die Hilfsangebote seien von überall her eingegangen, „aus nah und fern“. Bei unserer Zeitung meldete sich sogar eine Dame aus Österreich, die den Artikel über Facebook gelesen hatte, und fragte nach, wie sie Unterstützung leisten kann. „Das ist echt Wahnsinn“, sagt Becker. Die Menschen hätten das benötigte hochwertige Futter vorbeigebracht, Leckerlis, Decken und natürlich Geld gespendet, um den Hunden zu helfen. „Ich bin völlig überwältigt, sowas habe ich hier auch noch nicht erlebt.“

Auch Dank der OTZ-Leser geht es den Welpen inzwischen wieder gut und sie erkunden neugierig ihren Raum. Foto: Tobias Schubert

„Ich habe es in der Zeitung gelesen und habe mir gedacht, da muss ich helfen“, sagt der Reudnitzer Friedrich Näser, der schon seit einiger Zeit mit dem Tierheim verbunden ist und es immer wieder einmal unterstützt. 300 Euro hat er diesmal mitgebracht, die nun für das Wohlergehen der Doggen genutzt werden sollen. Schon öfter habe er für das Tierheim gespendet, der Zeitungsbericht sei nun ein schöner Anlass gewesen, dies noch einmal zu tun.

Ähnliches sagt auch Maria Hammerschmidt, Vorsitzende der Ortsgruppe Jena des Deutschen Doggenclubs. Sie hatte den Bericht auf Facebook gelesen, schnell sei klar gewesen, „da müssen wir helfen.“ Die Doggenfreunde handelten schnell. Bei einer kleinen Sammlung unter den eigenen Mitgliedern kamen 470 Euro zusammen, die inzwischen schon an das Tierheim überwiesen worden. „So schnell haben wir noch nie Spenden zusammenbekommen“, freut sich die Vorsitzende über die Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder. Doch die Doggenfreunde gingen sogar noch einen Schritt weiter, starteten unter anderen Züchtern aus ganz Deutschland einen Aufruf, dem Tierheim Greiz zu helfen und hatten auch dabei Erfolg. Aus vielen Ecken, bis hin zum Saarland, kamen weitere Menschen, die den Doggen mit Spenden halfen oder helfen wollen. „Mit so viel Resonanz hatten wir nicht gerechnet“, meint Hammerschmidt, die am Mittwoch zudem noch einmal in Greiz vorbeischaute und noch zusätzlich eine ganze Ladung Futterspenden mitbrachte.

Den Tieren, denen diese Fürsorge gilt, geht es inzwischen schon besser. Die beiden Muttertiere haben im Vergleich zur vergangenen Woche schon einiges an Gewicht zugelegt, sie sind nicht mehr nur noch Haut und Knochen. „Die Welpen entwickeln sich prächtig, auch Dank der vielen Helfer“, so die Tierheimleiterin, die sich bei allen Helfern aus ganzem Herzen bedanken wolle.

Von links: Tierheimmitarbeiterin Bianca Eißmann, der Reudnitzer Friedrich Näser und die Tierheimleiterin Elke Becker vor dem Greizer Tierheim. Näser spendete 300 Euro für die Doggen. Foto: Tobias Schubert

Ab der ersten Dezemberwoche wolle man nun Vorgespräche führen, um für die Tiere neue Besitzer zu finden. Interessenten gebe es schon einige. Auch den anderen Doggen in den Tierheimen in Plauen und Weischlitz, wohin sie aus Platzgründen geschafft wurden, gehe es besser.

Die Tiere hatte das Tierheim bei einem gemeinsamen Einsatz mit Polizei und Veterinäramt Greiz Ende Oktober aus schlechter Haltung gerettet. Schon länger hatte das Thema die Ämter beschäftigt, immer wieder war es zum Beispiel zu Beschwerden von Anwohnern über den Lärm gekommen. Das Veterinäramt hatte Auflagen erteilt, letztendlich aber entschlossen, die Tiere aus dem Haus herauszuholen. Eigentlich hatte man nur die Aufnahme von fünf erwachsenen Hunden geplant, die Welpen waren eine Überraschung.

Wer den Tieren noch helfen oder eine der Doggen adoptieren will, kann unter der Telefon 03661/64 43 Kontakt mit dem Tierheim aufnehmen.