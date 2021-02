Familien beim Schlittenfahren am Hang in Greiz-Obergrochlitz.

Viel Spaß haben Kinder und ihre Eltern beim Schlittenfahren am Hang in Greiz-Obergrochlitz. Über so viel Schnee wie in diesem Jahr konnten sie sich schon lange nicht mehr freuen. Glaubt man dem Wetterbericht, wird es aber nicht mehr lange so winterlich bleiben: Am Wochenende werden Temperaturen im zweistelligen Plusbereich vorausgesagt.