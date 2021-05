Die wenigen Anwesen von Rüßdorf an der Weißen Elster bei Waltersdorf.

Rüßdorf. Mit romantischer Kulisse präsentieren sich die wenigen Anwesen von Rüßdorf an der Weißen Elster bei Waltersdorf. Für Wanderlustige bietet dieses Gebiet einen besonderen Reiz. Am gegenüberliegenden Elsterrufer ist das gepflegte Anwesen der Steinermühle eine Augenweide samt der Pferde auf den angrenzenden Wiesen. Am 4. Oktober 1209 wurde Rüßdorf erstmals urkundlich erwähnt. Bei Rüßdorf befand sich die Rüßburg. Das modernste Bauwerk ist die neu errichtete Brücke über den Fluss.