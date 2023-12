Rückblick 2023: Das war das dritte Quartal in Greiz und Zeulenroda

Greiz/Zeulenroda-Triebes Das war das erste Quartal 2023 in Greiz und Zeulenroda.

Juli

3. Juli: Bei einer gemeinsamen Übung haben Feuerwehren aus dem Raum Greiz und das THW Reichenbach die grenzüberschreitende Waldbrandbekämpfung geprobt.

6. Juli: Der Aufschrei war gewaltig: Kaufland verlässt den Standort Greiz. Bald kam die Entwarnung: Den alten Standort im Center an der August-Bebel-Straße übernimmt die Edeka-Gruppe.

12. Juli: Der Berliner Industriedesigner Bernhard Büttner hat einen Nachwuchsforscherpreis bekommen. Er entwickelte mit dem Textilforschungsinstitut Greiz einen Helm mit Textilsensorik.

13. Juli: Ein großartiger Unternehmer und Macher ist tot: Der Zeulenrodaer Unternehmer Hans B. Bauerfeind ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

22. Juli: Nach fünf Jahren ist die Generalsanierung der Burgruine Elsterberg abgeschlossen. Mehr als 3,2 Millionen Euro wurden in die betagten Steine investiert. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

27. Juli: Ein Personalkonzept wird in Greiz seit Jahren eingefordert. Als eine Art „niederschwelliges Angebot“ legt die Verwaltung einen Personalbericht vor – mit teils alarmierenden Zahlen.

31. Juli: Mehr als 4000 Menschen haben den beliebten Lunziger Trödel- und Bauernmarkt besucht. Er ist jedes Jahr ein Höhepunkt des Sommers in der Region.

August

1. August: Qualität statt Quantität - in Wildetaube feiert die Tagespflege von Conny Simon zehnjähriges Jubiläum. Generationen von Senioren wurden hier bereits bestens betreut.

7. August: Alarm im Greizer Park. Der Greizer Parksee kommt ganz in Blau daher. Das ruft neben der Feuerwehr auch den Gefahrgutzug des Landkreises auf den Plan. Die Färbung kommt von einem Blaualgenbefall. Foto: Heidi Henze

10. August: In Zeulenroda erinnert man mit einer Ausstellung an den Einsturz der Talsperrenbrücke am 13. August vor 50 Jahren. Es ist eine Zeit, an die manche noch lebhafte Erinnerungen haben.

12. August: Weil er zu seinem „genetischen Zwilling“ in den USA exakt passte, ist der 30-jährige Weißendorfer André Schneider via Stammzellenspende zum Lebensretter geworden.

19. August: Für ein Wochenende wird der Greizer Schlosspark bei „Vogtland Spirits“ zum Whisky-Eldorado – bei hohen Temperaturen. Es kommen ein paar Besucher weniger als vor einem Jahr.

21. August: Die junge Bäckerin Emma Ehrhardt, die ein Traditionsbäckergeschäft in Kleinreinsdorf übernahm, wird als „Jungunternehmerin des Jahres“ im Kreis Greiz geehrt. Foto: Emma Ehrhardt / Funke Mediengruppe Thüringen

22. August: Damit die Musiker der Vogtland-Philharmonie bei den „Burg Classics“ gut geschützt sind, wird das Open-Air-Gelände in Hohenleuben an der Burg Reichenfels großräumig überdacht.

25. August: In Zeulenroda heißt es zum Stadtfest „Heimat shoppen“. Die Aktion der IHK zur Stärkung der Innenstadt wird auch in Greiz aufgelegt – dort zum 3. Oktober.

29. August: Die Landwirtschaftsbetriebe der Region sind ob der eingefahrenen Ernte wenig begeistert. Es ist nicht die Menge, sondern die Qualität des Getreides, die Sorgen bereitet.

September

2. September: CDU-Landrätin Martina Schweinsburg findet klare Worte beim Besuch von Thüringens Justiz- und Migrationsministerin Doreen Denstädt. Die Kreise und Kommunen brauchen mehr Hilfe bei der Integration.

8. September: Deutschlands vermutlich älteste Kapelle – das Bernsgrüner Schalmeienorchester – feiert Jubiläum. Seit 100 Jahren macht die Kapelle schmissige Musik.

11. September: Der Feuerwehrverein Neumühle ist der „Verein des Jahres“ in Greiz. Den Preis loben der Verein „Greiz erleben“ und die Ostthüringer Zeitung aus. Er wird jährlich zum „Suppenfest“ vergeben. Foto: Heidi Henze

15. September: Zum ersten Mal hat man in Auma eine eigene Ausbildungsmesse veranstaltet. Die Resonanz bei Teilnehmern und Besuchern war enorm.

16. September: Großer Bahnhof zum Schulfest in Naitschau. Die Bildungsstätte, die vor 60 Jahren als POS errichtet wurde, bekommt einen neuen Namen – „Grundschule im Leubatal“.

19. September: Im Greizer Sommerpalais verneigt man sich mit einer Werkschau vor der „Grand Dame“ der ostdeutschen Karikatur – Barbara Henniger.

23. September: Ein besonders Projekt in Neumühle wird eingeweiht. Wärme aus der Weißen Elster versorgt künftig die Seniorenwohnanlage.