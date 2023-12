2. April: Der Osterpfad Vogtland ist wieder geöffnet, hier der wunderschöne Osterbrunnen in Berga.

Rückblick 2023 Rückblick 2023: Das war das zweite Quartal in Greiz und Zeulenroda

Greiz/Zeulenroda-Triebes Zwei große Brände in Zeulenroda, der Osterpfad und Tausende beim Park- und Schlossfest: Das war das zweite Quartal in Greiz und Zeulenroda.

Das war das zweite Quartal 2023 in Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region:

April

5. April: Eine schwarze Nacht in Zeulenroda: Bei einem Wohnungsbrand in der Dr.-Gebler-Straße stirbt ein Mann. Rund 80 Feuerwehrleute sind im Einsatz, können den Mann leider aber nicht mehr retten.

12. April: Die AfD-Fraktion im Zeulenrodaer Stadtrat stellt einen Abwahlantrag gegen Bürgermeister Nils Hammerschmidt (IWA-Pro Region – Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), weil das Vertrauen massiv erschüttert sei. Der scheitert schließlich im Juli.

22. April: Der Lions-Club Greiz hat zum Frühjahrsputz aufgerufen und freut sich über eine große Beteiligung von mehr als 250 Schülern, Eltern und Lehrern.

25. April: In Auma gründet sich der Feuerwehrverein, der auch die Nachwuchsarbeit bei der Wehr fördern möchte.

Mai

1. Mai: Der Bauernmarkt in Greiz zieht wieder zahlreiche Greizer in den Schlossgarten und die Altstadt.

5. Mai: Die Bundesliga-Basketballer von Alba Berlin schauen sich die Produktionsstätten ihres Partners Bauerfeind an. Im Foto: Point Guard Jaleen Smith und Center Ben Lammers (links). Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

6. Mai: Die erste Berufsausbildungsmesse in Langenwetzendorf findet guten Zuspruch.

10. Mai: Eine nicht alltägliche Erfolgsgeschichte: Die Zeulenrodaer Presstechnik feiert 155-jähriges Jubiläum.

12. Mai: Lange wurde darum gerungen, lange daran gebaut: Nun ist der farbenfreudige Anbau an den Kindergarten in Mohlsdorf endlich fertig, was man mit einem kleinen Fest feiert.

17. Mai: Erneut gibt es einen Großbrand in Zeulenroda, diesmal in der Schleizer Straße. Bewohner von vier Häusern werden evakuiert

21. Mai: Erstmals veranstaltet der kurz zuvor neu aufgestellte Förderverein des Oberen Schlosses einen Saisonauftakt. Auch der Schlossturm kann endlich wieder bestiegen werden.

Juni

2. Juni: Kinderherzen schlagen in Pöllwitz höher: Der kleine Ort hat einen neuen Spielplatz.

9. Juni: Das dreitägige Park- und Schlossfest, das wohl größte Stadtfest im Landkreis Greiz, wird mit einem Konzert der Band Spur 13 eröffnet. Foto: Tobias Schubert

7. Juni: Michael Täubert und seine Firma Täubert-Design werden das Unternehmen des Jahres beim OTZ-Wettbewerb. Die OTZ-Leser haben es zum Sieger gekürt.

10. Juni: Ulli Schäfer ist der Erste, der sich aus der Deckung wagt, und von der CDU für die Nachfolge der Landrätin Martina Schweinsburg nominiert wird. Inzwischen hat auch Jens Geißler (IWA-Pro Region) seinen Hut in den Ring geworfen.

23. Juni: Der Grundstein für das Bauvorhaben Turnhalle Schleizer Hof in Langenwolschendorf wird gelegt.