Rückkehr ins Neuberinhaus in Reichenbach

Neue Ideen mit Traditionen verbinden – das ist auch im kommenden Jahr das Programm des Fördervereins der Vogtland Philharmonie zum 22. Orchesterball, der am 18. April in Reichenbach stattfindet. Zudem kehrt die Traditionsveranstaltung nach sechs Jahren ins Neuberinhaus zurück. Große Stimmen erwarten die Gäste nicht nur im Eröffnungsprogramm der Vogtland Philharmonie, sondern auch im Verlauf des Abends beim Tanz, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Eröffnet werde der Abend um 19 Uhr mit der österreichischen Sopranistin Eva Lind und Studierenden des Landeskonservatoriums Innsbruck sowie der Vogtland Philharmonie, die an diesem Abend von Dorian Keilhack dirigiert wird. Durch das Programm führe Generalmusikdirektor Stefan Fraas.

International gefeierte Sängerin auf der Bühne

Die Gäste dürften sich mit Eva Lind auf den „österreichischen Stern am Opernhimmel“ freuen – so habe sie jedenfalls die italienische Zeitung „La Stampa“ genannt. Die britische „Times“ habe über sie „Soprano Sensation“ getitelt, der „Kölner Express“ habe geschrieben: „Jetzt feiert die ganze Welt ihre Stimme.“ Bei Ausschnitten aus Oper, Operette und Musical werde Lind ihr Können in Reichenbach präsentieren.

Mit dabei sein werde auch wieder Jasmin Graf. Ihre Stimme und Bühnenpräsenz beeindruckten regelmäßig bei „Philharmonic Rock“, „Classics unter Sternen“, „Filmharmonic Night“ und anderen Crossover-Konzerten der Vogtland Philharmonie die Zuhörer. Zum nächsten Orchesterball werde Jasmin Graf nicht nur stimmlich beeindrucken, sondern mit ihrer Band dafür sorgen, dass bis in die Nacht auf der Bühne getanzt werden könne.

Die etwas andere Atmosphäre gäbe es wieder in einer Lounge im Foyer des Neuberinhauses. Hier trete die Greizer Band „Bossa ´n more“ auf. Wer eine Tanzpause brauche, könne die Musiker der Vogtland Philharmonie in ungewohnter Rolle erleben. Mit amüsanten und extravaganten Einlagen wollten sie ihr Publikum überraschen.

Lebenshilfe Reichenbach sorgtfür Speisen und Getränke

Indes gehe der Förderverein der Vogtland Philharmonie im kommenden Jahr neue Wege beim gastronomischen Angebot während des Orchesterballs. Als Partner für die warme und kalte Küche habe man die Lebenshilfe Reichenbach gewonnen. Aus einer kleinen Karte mit leichten Gerichten könne bereits am Einlass das Essen für den Abend ausgewählt werden. Weiterhin gäbe es eine Imbissversorgung im Bereich der Lounge. Das Team des Neuberinhaus-Caterers P51 schenke Getränke aus.

Tickets für den Orchesterball kosten 38 Euro und sind im Neuberinhaus (Telefon 03765/12188) und der Vogtlandhalle in Greiz (Telefon 03661/62880) erhältlich.

Für 19 Euro können zudem sogenannte Flanierkarten erworben werden. Inhaber dieser Karten könnten das Konzert vom Rang aus verfolgen und sich ansonsten im gesamten Haus frei bewegen.