Sagenhaftes Oberes Schloss Greiz

Wer war Konrad der Falkner? Welche Geschichten ranken sich um die Uhr des Schlossturmes? Und welches Geheimnis umgibt den Schlossmönch? Das Obere Schloss überragt die Stadt und ist deshalb auch das Wahrzeichen von Greiz. Viele Geschichten und Sagen ranken sich um die ehemaligen Bewohner und die Gebäude.

Vor allem Kinder sind am Dienstag, 18. August, eingeladen, um sich so manches Geheimnisvolles berichten zu lassen, heißt es in einer Mitteilung. Für Fragen rund um die Führung stünden die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information Greiz unter Telefon 03661/689815 zur Verfügung. Die Eintrittskarten gebe es nur im Vorverkauf in der Tourist-Information im Unteren Schloss.

Die Tour beginne um 10 Uhr am Oberen Schloss und dauere etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnehmerzahl sei auf 15 Personen begrenzt. Eine Teilnahme an dem Rundgang sei nur mit gültigem Ticket möglich, eine Bezahlung der Tickets bei dem Gästeführer nicht möglich. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind während des Rundganges einzuhalten.