Sagenpfad Berga erhält entwendete Tafel wieder

Es war eine der ersten Aktionen, die die Interessengemeinschaft Kultur für Berga (IG) mit der Unterstützung des Bergaer Heimat- und Geschichtsvereins im Sommer 2019 umsetzen konnte: der Sagenpfad entlang der Elster bis hin zum Unterhammer. Doch die Freude wurde schnell getrübt, denn eine der Tafeln, mit denen der Sagenwelt der Region auf den Grund gegangen wird, wurde einen Tag nach der Eröffnung entwendet.

Doch jetzt konnte endlich Abhilfe geschaffen werden, wie der Ideengeber Ingo Kolbe und Anette Kaiser von der IG erzählen. Eine neue Tafel wurde erstellt und am neuen Ort aufgebaut. Unterstützung kam vom Kunstschmiede & Metallbau-Meisterbetrieb Christian Dietzsch aus Obergeißendorf und Rother Design aus Daßlitz. Es habe zwar ein wenig gedauert, aber das Resultat sei ein schönes, freute sich Kolbe, der sich auch für die Geduld der Sponsoren bedankte.

Die Tafel ist nicht das einzige Projekt, das die IG mit ihren 15 aktiven Mitgliedern angestoßen hat. Ganz in ihrer Nähe wurde der Aussichtspunkt Wolfsgrube, dessen Sage sie nacherzählt, von Hölzern befreit, Bänke wurden ausgetauscht und eine kleine Informationstafel aufgestellt. Ähnliches geschah an der Liebeslaube auf der anderen Seite der Elster.

Das vielleicht größte Projekt, das eine sehr aufwändige Vorbereitung forderte, bei der sich die Organisatoren etwas mehr Unterstützung der Stadt gewünscht hätten, fiel dann aber leider der Corona-Pandemie zum Opfer. Eigentlich hatte der MDR die Orte seiner vergangenen Osterspaziergänge angeschrieben, weil sie alle in eine Aktion eingebunden werden sollten. Da Berga darunter war, wurde die IG kontaktiert, die sich der Ausbesserung der Wanderwege annahm und selbst Grundstückseigentümer hätten dafür kontaktiert werden müssen – letztendlich leider umsonst.

Doch deswegen wollen die IG-Mitglieder nicht den Kopf in den Sand stecken. Schon jetzt arbeitet man an den Plänen für das nächste Jahr, in der Hoffnung, dass sich die Situation wieder etwas normalisiert. Geplant ist beispielsweise zum ersten Mal seit circa 15 Jahren eine Jugendweihefeier im Klubhaus der Stadt, die Ende April stattfinden soll. Ebenso will man für eine neue Infotafel und für eine Bank im Zentrum sorgen und die Aussichtspunkte der Stadt wieder herstellen und stärker auf sie aufmerksam machen.

Meine Meinung