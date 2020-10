Saure-Gurken-Zeit für die Spaßmacher

Aufgrund der steigenden Coronazahlen scheint die Saure-Gurken-Zeit für kulturelle Veranstaltungen wieder zu beginnen beziehungsweise weiterzugehen. Dabei wollen die närrischen Spaßmacher der regionalen Karnevalsvereine am 11. November wieder in die neue Hochsaison von Ulk und Schabernack starten. Während einige Vereine bereits Veranstaltungen abgesagt haben, hoffen andere noch auf eine mögliche Durchführung.

Es dürfe kein Alkohol fließen und keine Bonbons fliegen

Der Landesverband der Thüringer Karnevalsvereine (LTK) hat jüngst die Regelungen und Hygienevorschriften für die närrische fünfte Jahreszeit bekannt gegeben. Dabei solle durch kleinere Veranstaltungsformate einerseits gesichert werden, dass die Feste trotzdem stattfinden könnten und gleichzeitig auch die Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Bei den Karnevalsumzügen soll zudem ein komplettes Alkoholverbot gelten. Auf das traditionelle Bonbonwerfen müsse ebenso verzichtet werden.

Greizer Faschingsgesellschaft

Am 11. November 2020 findet, die sogenannte Rathauserstürmung statt, wie Michael Böttger, Präsident der Greizer Faschingsgesellschaft, informiert. Am Rathaus wird dann den Narren zur neuen Faschingssaison der Schlüssel ausgehändigt. „Wir haben für den weiteren Verlauf der Saison noch nichts abgesagt“, verdeutlicht Böttger die derzeit unsichere Lage. Auf die Veranstaltungen solle demnach noch nicht vorneweg verzichtet werden, wie versichert er: „Der Rosenmontagsumzug ist bis jetzt noch nicht abgesagt.“ Kommendes Jahr würde der 25. Rosenmontagsumzug in Greiz gefeiert. Ob die Faschingsveranstaltungen im Februar 2021, ist bisher noch unklar.

Zeulenrodaer Carnevals-Verein

Wie Wolfgang Richter vom Zeulenrodaer Carnevals Verein erklärt, könnten die Regelungen räumlich nicht eingehalten werden, weswegen die Saal-Veranstaltungen abgesagt sind: „Die Einhaltung der Bestimmungen ist weder wirtschaftlich, noch können wir die Abstandsbestimmungen durchführen. Das gibt der Raum nicht her.“ Am 14. November würde dennoch die Schlüsselübergabe mit dem Bürgermeister erfolgen. Bei dem kleinen Umzug durch die Stadt könnte der Abstand gewahrt werden. Weitere Veranstaltungen müssten diese Saison jedoch ausfallen.

Teichwolframsdorfer Carnevals Club

René Seifert, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Teichwolframsdorfer Carnevals Club, informiert, dass noch unklar ist, ob der bekannte Narrenwettstreit diesen November stattfinden könne. Beim Narrenwettstreit werden befreundete Faschingsvereine zu einem freundschaftlichen, ulkigen Wettstreit eingeladen. „Wir haben der Gemeinde und dem Gesundheitsamt ein Konzept vorgelegt, in welchem wir nur manche Vereine und nur mit einer begrenzten Personenanzahl einladen.“ Eine Entscheidung zu diesem Konzept sei bisher noch nicht erfolgt. Zum 11. November sei bisher nichts geplant. Ob weitere Festivitäten veranstaltet werden, könne noch nicht gesagt werden.

Hohenleubener Carnevals Verein

Am 11. November werden durch den Karnevalsverein traditionell für die Kinder des Kindergartens und der Schule in Hohenleuben Süßigkeiten in einem Umzug geworfen, erklärt Christian Rossram, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Dieses Jahr werden die Süßigkeiten in Form von Gebinden an die Kinder überreicht. Zudem findet auch die Schlüsselübergabe auf dem Markt statt. Der Saisonauftakt am 21. November, der Männerballett-Abend, ist hingegen offiziell abgesagt. Für das Faschingswochenende 2021 würde derzeit an einer Open-Air-Veranstaltung gearbeitet.