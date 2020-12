Zwischen fehlenden Partys und Verantwortungsbewusstsein Schleizer Krankenhausmitarbeitern Respekt gezollt

Mit einer gemeinsamen Aktion haben die Mitglieder der Ortsverbände Zeulenroda und Moßbach der Satire-Partei „Die PARTEI“ auf die Leistung der Pflegerinnen, Pfleger und weiteren Mitarbeitern im Schleizer Krankenhaus aufmerksam gemacht. Corona-Blog: Eisenacher Klinik hat Belastungsgrenze erreicht – Über 900 Tote in Thüringen

Dazu haben die jungen Leute zwischen 20 bis 32 Jahren Plakate gestaltet, mit Süßigkeiten versehen und sich vor der Einrichtung positioniert. „Viele Mitarbeiter haben bisher noch nichts von den versprochenen Prämien gesehen und die, die welche erhalten haben, können über die Höhe nur müde schmunzeln“, sagt Sarina Schinhammer. Sie hat den Ortsverband Zeulenroda gegründet. Wir sprachen mit ihr über ihre Motivation, die Lage junger Menschen in der Corona-Krise und ihren Blick auf die aktuelle Politik.

Wieso die ganze Aktion vor dem Krankenhaus Schleiz?

Wir wollten nicht nur honorieren und darauf aufmerksam machen, dass die Mitarbeiter im Krankenhaus während Corona so tolle Arbeit leisten. Wir wollten auch betonen und hervorheben, dass die Mitarbeiter alles in ihrer Macht stehende tun, um ein Krankenhaus am Laufen zu halten, das immer mehr zerbricht und absichtlich kaputt gemacht wird. Sie sind trotz dieser Umstände für die Patienten da und geben ihr Bestes. Dafür muss man zweimal Danke sagen, da Applaus eben nicht reicht.

Oft heißt es ja, junge Menschen betrifft Corona nicht so sehr, da es unwahrscheinlich ist, dass sie schwer erkranken. Habt ihr selbst bereits Erfahrungen mit der Krankheit gemacht?

Jeder von uns kam bereits in irgendeiner Form in Kontakt mit Covid-19. Zum Teil durch die eigene Erkrankung mit teils schweren Verläufen, die begleitet waren von Atemnot, extrem schneller Erschöpfung bis hin zu Familienmitgliedern, die erkrankt sind oder einer Bekannten, die im Koma lag. Sie ist mittlerweile aber Gott sei Dank wieder genesen.

Fällt es trotzdem an manchen Tagen schwer, die Einschränkungen zu akzeptieren?

Jedem von uns ist klar und bewusst, dass es Einschränkungen geben muss, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Natürlich hinterfragen auch wir einiges kritisch und sind nicht immer von der Plausibilität überzeugt, insbesondere im Hinblick darauf, dass es keine bundesweit einheitlichen Regelungen gibt und jeder Kreis oder teilweise sogar jede Gemeinde „ein eigenes Süppchen kocht“. Das führt natürlich zur Verunsicherung der Bevölkerung. Insbesondere wenn man an den Grenzen zu anderen Bundesländern lebt, wie wir. Das befeuert die ganzen Schwurbler natürlich in der Verbreitung ihrer irren Theorien.

Oft wird ja in der Diskussion behauptet, junge feierwütige Menschen würden zur Ausbreitung der Pandemie im besonderen Maße beitragen. Wie ist Ihr Eindruck?

Ich kann nur sagen, dass der Großteil der jungen Menschen in unserem Umfeld die Maßnahmen einhält. Teilweise wurde sogar beobachtet, dass die zu schützende Bevölkerung sich den Maßnahmen bewusst widersetzt. Es gibt selbstverständlich immer Ausnahmen und überall die bekannten schwarzen Schafe. Natürlich vermissen auch wir Dorffeste, Weihnachtsmärkte, Sportveranstaltungen und dergleichen. Partys, Festivals, Veranstaltungen in Clubs oder eine private Feier mit Freunden im Garten. Uns ist die Gesundheit anderer jedoch wichtiger, und es besteht ein absolutes Bewusstsein hinsichtlich der Risiken, weshalb der Verzicht darauf für uns nachvollziehbar ist.

Wie sehen Sie den Umgang der Politik mit der aktuellen Situation?

Das Versagen der Spaßpolitiker auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene wird im Zusammenhang des Coronavirus ganz deutlich. Dass die Digitalisierung noch nicht in die Tiefen des Ostens durchdringen konnte - und das in einem eigentlich so fortschrittlichen Land wie Deutschland - ist so eine Sache. Dass die Schulen mehr als dürftig ausgestattet sind und auch bei reichlich Lehrpersonal (auch in Zeulenroda) die Bereitschaft fehlt, mit der Technik zu gehen, ebenfalls. Aber ganz besonders wurde es im Sommer versäumt, einen ordentlichen Fahrplan zu schaffen, der uns durch den Winter bringt. Ausbaden müssen das nun die Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken in Deutschland, die eh schon immer unter Personalmangel gelitten haben. Dieser ist auch nicht erst gestern entstanden und schon ein sehr lang bekanntes Problem, vor dem immer wieder gern die Augen verschlossen wurden. Deshalb wurde die Aktion ins Leben gerufen, um das Durchhaltevermögen für diese unglaublich wichtigen und wertvollen Menschen zu würdigen.