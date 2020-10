Schleizer demonstrieren in Greiz für ihr Krankenhaus

Mit Trillerpfeifen, Plakaten und Bannern haben am Mittwoch rund 30 Schleizer lautstark vor dem Greizer Landratsamt für den Erhalt ihres Krankenhauses und einen Tarifvertrag für die Mitarbeiter demonstriert. Organisiert wurde der Protest, der zugleich der dritte Warnstreiktag der beteiligten Mitarbeiter war, von der Gewerkschaft Verdi.

Man wolle die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), als Aufsichtsratsvorsitzende des Krankenhauses Schleiz „ausdrücklich und letztmalig an die Verantwortung“ erinnern, die sie gegenüber den Beschäftigten des Krankenhauses habe, sagte Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke in seiner Ansprache. Er forderte Schweinsburg und den Geschäftsführer der beiden Krankenhäuser in Greiz und Schleiz, Ralf Delker, auf, sich an den Verhandlungstisch mit den Mitarbeitern zu setzen „für Beschäftigungssicherung und eine planbare Zukunft des Kreiskrankenhauses in Schleiz“.

Dabei wollen die Streikenden gleich mehrere Ziele erreichen. Das oberste ist ein Tarifvertrag für die Mitarbeiter. Im Gegensatz zum Krankenhaus Greiz gibt es den für das Krankenhaus Schleiz nicht. Immer noch würden die Schleizer Mitarbeiter mehr als 30 Prozent weniger verdienen, als die im öffentlichen Dienst, so Motzke.

Zudem wollen die Streikenden Ausgliederungen und Kündigungen verhindern. „Lassen Sie es nicht zu, dass das Haus ausblutet. Dass immer mehr Beschäftigte gehen und gegangen werden“, forderte Motzke in seiner Rede von der Greizer Landrätin. Die Schleizer Mitarbeiter stünden jeden Tag für die Bevölkerung gerade und gewährleisteten die Gesundheitsversorgung der Region, deswegen sei es Zeit, das „unwürdige Schauspiel“ zu beenden. Motzke forderte auch die Greizer Mitarbeiter auf, sich den Protesten anzuschließen.

Gerade in Zeiten, in denen die Zahlen der Corona-Infizierten wieder deutlich stiegen und man eigentlich jedes Krankenhausbett benötige, sei es unverständlich wie in Schleiz ein Krankenhaus seiner Existenz beraubt werde, so der Gewerkschaftssekretär zum Schluss.