Schmissige Klänge in Zadelsdorf

Zadelsdorf. Zum ersten Dorffest nach zwei Jahren Corona-Pause wurde in den Ort eingeladen.

Hier spielt die Musik: Zum ersten Dorffest in Zadelsdorf nach zwei Jahren Corona-Pause gab es allerlei schmissige Klänge, eine ganze Menge Kinderlachen und beim Preiskegeln so manch einen Jubler. Im Gemeindesaal spielten am Nachmittag vor den begeisterten Senioren des Ortes die „Wisentataler“. Ortsteilbürgermeister Wolfgang Gaschler freute sich über die großartige Resonanz.

Auch für die Kinder gab es natürlich allerlei an Belustigung. Trotz Nieselregen herrschte an der Hüpfburg und beim Basteln und Kinderschminken Hochbetrieb. Organisiert hatten das Dorffest der Ortschaftsrat in Kooperation mit der Feuerwehr und dem Feuerwehrverein.