Kostenfreie Schnelltests in der Greizer Eissporthalle

Greiz. Das sind die Termine in der Eissporthalle von Greiz.

Kostenfreie Corona-Schnelltests werden am Dienstag, 15. Juni, von 15 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 16. Juni, von 8 bis 10 Uhr, am Donnerstag, 17. Juni, von 15 bis 17 Uhr sowie am Freitag, 18. Juni, von 8 bis 10 Uhr in der Greizer Eissporthalle durchgeführt.

Am Samstag, 19. Juni, kann man sich am gleichen Ort zwischen 9 und 11 Uhr testen lassen, heißt es in einer Mitteilung.