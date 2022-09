Schön und wichtig: Über die Bedeutung des Erntedankfestes im Landkreis Greiz

In der Stadtkirche St. Marien in Greiz hängt eine neue Erntekrone. In vielen Arbeitsstunden wurde sie von zehn Mitgliedern der Kirchgemeinde Greiz angefertigt. Neben zahlreichen Erntegaben wird die Krone zum Erntedankgottesdienst am Sonntag, dem 2. Oktober, die Kirche schmücken.