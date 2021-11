Schornstein brennt - Ein Verletzter bei Zusammenstoß - Autos mit Feuerlöscher besprüht

Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Schornstein brennt

Am Montag gegen 1130 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei informiert, weil im Mitschurinweg in Greiz ein Brand eines Hauses gemeldet wurde. Es stellte sich heraus, dass sich aus bislang unbekannter Ursache der Schornstein entzündete und er sowie das Dach in der Nähe beschädigt wurden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Verletzter bei Zusammenstoß

Montag gegen 19 Uhr fuhr eine 22-jährige Audi Fahrerin auf der Landstraße 294 bei Braunichswalde in Richtung der Tankstelle. An der Kreuzung mit der Landstraße 1081 missachtete sie die Vorfahrt eines 65-jährigen Suzuki Fahrers, von Ronneburg in Richtung Seelingstädt fuhr. Beide Pkw kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Suzuki verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feuerlöscher in Tiefgarage entleert

In der Nacht zu Dienstag leerten bislang unbekannte Täter in der Tiefgarage eines Hotels in der Marienstraße in Greiz einen Feuerlöscher. Mehrere dort abgestellte Fahrzeuge wurden mit einer weißen Pulverschicht überzogen. Ob dabei Fahrzeuge beschädigt wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Greizer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Tel.: 03661 6210, entgegengenommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen