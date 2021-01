Das Lernen per Home-Schooling wird wohl in nächsten Wochen zum Alltag gehören.

Schul-Cloud in Region Greiz und Schmölln: Vernetzung gefährdet

Thüringenweit häufen sich Probleme mit der Arbeit über die Schul-Cloud. Bei regionalen Schulen sind die Erfahrungen bisher recht unterschiedlich. Vom nahezu problemlosen Arbeiten bis hin zum Ausweichen auf andere Anbieter reichen die Schilderungen.

Videokonferenzen über externen Anbieter am Gymnasium in Zeulenroda

Am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Zeulenroda-Triebes habe man die Thüringer Schul-Cloud seit dem Sommer ausgiebig getestet. Lehrkräfte wurden im System geschult – welches für gut befunden wurde. „Ich will die Cloud nicht schlecht reden. Die Grundlage ist super, aber sie ist einfach zu oft überlastet“, sagt Schulleiter Thomas Müller.

Zu den Stoßzeiten am Vormittag bedeute dies: Videokonferenzen brechen ab oder der Dateiaustausch steht nicht zur Verfügung. Daher habe man über den Förderverein ein externes Programm finanziert, um Online-Unterricht per Video zu gewährleisten. „Sonst wären wir verloren“, sagt er. Ärgerlich findet Müller, dass im Bildungsministerium des Freistaats ein Ansprechpartner fehle und die Gründe für die schlechte Performance fast nur über die Medien kommuniziert würden.

Zugangsschwierigkeiten für Schüler der Regelschule Dobitschen vormittags

Der Schulleiter der Regelschule Dobitschen, Tino Schädlich, zeigt sich insgesamt zufrieden mit der Arbeit über die Schul-Cloud. Es gäbe am Vormittag Zeiten, in der die Schüler nur schwierig in die Schul-Cloud kommen würden: „Vormittags 10 Uhr kommt es zu Problemen. Insgesamt läuft es aber gut im Vergleich zum ersten Lockdown.“ Ein größeres Problem sei hingegen der schlechte Internetzugang. Einerseits liege das an unzureichender Internetverbindung, andererseits fehlten bisher bei manchen Schülern noch mobile Endgeräte.

Gute Idee, aber schlechte Stabilität am Gymnasium in Greiz

Das Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz nutzt die Schulcloud nach eigenen Angaben intensiv. Auch hier wird die Basis des Programms als sehr gelungen eingeschätzt. Der Dateiaustausch zwischen Lehrern und Schülern funktioniere meist gut. Aber die Probleme sind gleich. Vor allem die Videokonferenzen würden für Kopfzerbrechen sorgen. „Oft schafft es nur ein Teil der Schüler in den Raum. Viel zu oft sitzen sie vor dem Computer und etwas funktioniert nicht“, sagt Schulleiter Jens Dietzsch.

Dennoch wolle man am System festhalten, obwohl man auch überlegt habe, einen externen Anbieter zu nutzen. Eine Umstellung würde in dieser Phase aber einfach zu viel Zeit kosten, sagt Dietzsch. Als digitale Pilotschule habe man auch eine Verantwortung, den Finger in die Wunde zu legen. „Trotzdem muss man sagen, das Land hat es ganz klar verpennt, die Stabilität zu verbessern“, sagt er.

Roman-Herzog-Gymnasium nutzt schulinterne Plattform XSchool

Am Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium werde eine schulinterne Plattform für das Home-Schooling verwendet, erklärt Schulleiterin Martina Pleuse: „Wir nutzen die Plattform XSchool. Das ist ein Programm zur digitalen Notenerfassung.“ Dieses System werde seit anderthalb Jahren und seit vergangenem Frühjahr für das Home-Schooling verwendet. Bei diesem Programm gäbe es höchstens mal Verbindungsprobleme.

Grundschule Altkirchen und Regelschule Schmölln nutzen Schul-Cloud und Webseite

Am Anfang habe es in der Grundschule Altkirchen und in der Regelschule Schmölln noch Probleme mit der Schul-Cloud gegeben, informiert Schulleiterin Katrin Schulze. Das Home-Schooling würde derzeit über die Webseiten der Schulen erfolgen. Bisher funktioniere die Arbeit über die eigene Schul-Homepage gut, erklärt Schulleiterin Schulze: „Ich habe bisher noch keine gegenteiligen Ausführungen gehört."