Schwerer Unfall beim Abbiegen - Autofahrer und Kind verletzt

Auf der B7 ereignete sich am Samstag um 11:29 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Zu der Zeit fuhr laut Polizei eine 67-Jährige mit ihrem Hyundai, aus Richtung Raitzhain kommend, in Richtung der Autobahnauffahrt der A4, um an der Anschlussstelle Ronneburg in Fahrtrichtung Dresden aufzufahren.

Während des Abbiegens kollidierte sie mit einem im Gegenverkehr fahrenden BMW, der von einem 44-Jährigen gefahren wurde. Beide Fahrzeuge wurden dadurch derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Weiterhin wurden die beiden Fahrzeugführer sowie ein 11-jähriges Kind leicht verletzt.

Zum Unfall sind bislang keine unabhängigen Zeugen bekannt, weshalb die Polizei um Mithilfe bittet. Mögliche Zeuge werden gebeten, sich über die Telefonnummer 0365-8291124 zu melden.

