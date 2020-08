Segelfluglehrgang beim Luftsportverein Greiz

Auch die coronabedingten Auflagen wurden beim Lehrgang des Luftsportvereines Greiz am Flugplatz in Obergrochlitz eingehalten.

Greiz. Zehn Piloten und ein Gästeteam nutzen das Wetter für Übungsflüge über Greiz. Der Luftsport hat in in der Region eine lange Tradition.

Bei bestem Wetter konnten die Teilnehmer eines Segelfluglehrgangs innerhalb der Anfängerschulung und des Streckenfluges für erfahrene Piloten – beides organisiert durch den Luftsportverein Greiz – rund zwei Wochen ausgiebig fliegen.

Von zehn Greizer Piloten und einem Damen-Gästeteam, das einen Doppelsitzer Janus C mitgebracht hatte, wurden 47 Streckenflüge erfolgreich absolviert, wie der Luftsportverein nun mitteilt. Dabei wurden Ziele wie Nordhausen, Pirna, Bamberg und Liberec angeflogen.

Der Vereinsnachwuchs in einem der Flugzeuge. Foto: Roland Obernitz

Die größte Strecke legte der Greizer Uwe Tolkmitt mit einem Flug von Greiz nach Liberec und zurück über 414 Kilometer in der Luft zurück, insgesamt brachten es die Piloten auf 10.600 Kilometer. Auch zwei der Flugschüler des Vereins, Andre Josteit und Hendrik Müller, kamen nicht zu kurz und konnten schöne Flüge machen.

Dimitri Gester aus Kirchheim brachte ein historisches Segelflugzeug Zugvogel III aus den 1950er Jahren mit, das besonders durch seine gelbe Farbgebung auffiel und ausgiebig geflogen wurde. Einen Dank will der Verein den Schlepppiloten sagen, die zum guten Gelingen beitrugen, außerdem dem Team Petra und Rudolf Gester für das Gesamtbetreuungspaket.

Den gelungenen Abschluss des Lehrganges bildete ein kleiner Grillabend. Alle Teilnehmer seien sich einig, im nächsten Jahr wieder so eine Veranstaltung zu machen, schreibt der Verein.

Laut Luftsportverein ist in Greiz schon eine lange Traditions des Fahrens und Fliegens durch die Luft

Blick aus der Luft auf das Greizer Umland. Foto: Roland Obernitz

nachzuweisen. Auf seiner Internetseite verweist er auf eine „Flugzeughandschrift“ zu einem „Himmels-Wagen“ – ein Gleit-Luftfahrzeug –, mit dem Melchior Bauer 1765 um finanzielle Unterstützung bei Heinrich XI bat. Die Schrift ist im Thüringer Staatsarchiv in Greiz einsehbar. Bauer fand allerdings kein Gehör, so dauerte es bis 1898 bist die ersten Ballons über Greiz starteten. 1909 flog der Zeppelin III über Greiz, 1918 landete laut Verein das erste Motorflugzeug in der Stadt – ein Albatross – unmittelbar neben dem heutigen Flugplatz in Obergrochlitz.

1927 wurde dann der Verein für Luftfahrt in Greiz gegründet, der Vorgänger des heutigen Luftsportvereins. Den ersten „Großflugtag“ veranstaltete man gemeinsam mit Reichenbachern im gleichen Jahr in Brunn. Neun Flugzeuge starteten vor den neugierigen Augen von rund 4000 Zuschauern. Auch das erste Gleitflugzeug wurde noch im Dezember 1927 fertiggestellt – die Greiz I. Die Einweihung des Flugplatzes in Obergrochlitz erfolgte dann 1930.

Nach kriegsbedingter Pause nahmen die Flieger zu DDR-Zeiten ihre Arbeit wieder auf, der Flugplatz wurde erweitert, die Gebäude immer wieder modernisiert. Viele Erfolge gelangen den Greizern. Schon damals stand, wie heute, auch die Nachwuchsgewinnung im Fokus des Vereins, für die viel Zeit geopfert wurde und wird.

1990 wurde dann der erneute Neubeginn gewagt und mit rund 150 Interessierten der Luftsportverein Greiz gegründet.