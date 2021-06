Sehbehinderte feierten einst in Greizer Diskothek Schiller

Greiz. Frank Münster berichtet über seine Erinnerungen an die Einrichtung, die vor anderthalb Wochen abgebrannt ist.

Nicht nur in sozialen Netzwerken brachten nach dem Brand der ehemaligen Greizer Disko Schiller vor anderthalb Wochen ihr Bedauern zum Ausdruck. Auch in der Redaktion meldeten sich Leser, die traurig sind über das nun endgültige Aus der Einrichtung. Einer von ihnen ist Frank Münster aus Greiz.

Im Schiller wurde auch gewählt

Im Schiller „fand auch jahrelang die Weihnachtsfeier der Kreisorganisation Greiz des Blinden- und Sehbehindertenverbandes statt“, schreibt er uns. Auch Wahlen wurden von dem Verein in der Diskothek durchgeführt, erinnert sich der Greizer, der gern an diese Zeit zurückdenkt.

Über 100 Mitglieder im Kreisverband

Münster berichtet weiter, dass die Kreisorganisation Greiz in den 1980er Jahren aus über 100 Mitgliedern bestand. Eine Zahl, von der man heute nur noch träumen könne. „Wie dieses Jahr zu lesen war, besteht die Kreisorganisation Greiz des Blinden- und Sehbehindertenverbandes noch aus zehn Mitgliedern“, bedauert Frank Münster.

Die hohen Mitgliederzahlen in seinem Verband führt er zum einen darauf zurück, dass in Greiz zu dem Zeitpunkt ja Tausende Einwohner mehr lebten als heute. Und „es waren ja auch 5000 Arbeitsplätze in der Textilindustrie in der Stadt“, also ganz andere Voraussetzungen als aktuell.

