„Skandalöse Zustände“ in Greiz

Greiz. Zu einem historischen Vortrag wird in das Untere Schloss eingeladen.

Innerhalb einer Vortragsreihe des Vereins Thüringische Geschichte will Sören Groß aus Jena am Donnerstag, 16. September, im Weißen Saal des Unteren Schlosses über „,Skandalöse Zustände’ – Der Kampf des nationalliberalen Bürgertums gegen den reußischen Kleinstaat älterer Linie 1863 bis 1919“ berichten. Beginn ist 19 Uhr.

Es geht um eine Zeit, in der Greiz wohl die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland war und den Hintergrund für diese Entwicklung. „Skandalöse Pressemeldungen, Strafverfahren wegen Majestätsbeleidigung, Amtsenthebungen und Denkmalaffären spiegeln jenes Spannungsverhältnis wider, das dem Fürstentum Reuß älterer Linie in der innerdeutschen politischen Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine einzigartige Rolle in der historischen Betrachtung verleiht“, heißt es in der Ankündigung.

Fürst Heinrich XXII. habe eine innerliche Abneigung gegen die Neuausrichtung des Deutschen Reiches unter einem erblichen Hohenzollern-Kaisertum gehegt. Vehement wehrte sich „Klein-Reuß“ gegen die Einschränkung seiner Souveränitätsrechte und die Bestimmungen von „Groß-Preuß“ aus der Reichshauptstadt.

Der Eintritt ist frei, es gilt eine begrenzte Teilnehmerzahl.