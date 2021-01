Softwareentwickler aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf schreibt Wikipedia-Artikel

Heute vor 20 Jahren, am 15. Januar 2001, wurde die freie Internet-Enzyklopädie Wikipedia gegründet. Die Idee ist damals wie heute so genial wie einfach: Die Nutzer verfassen freiwillig Beiträge über alle Themen der Welt. Um die Richtigkeit der Informationen sicher zu stellen, kontrollieren sich die Wikipedia-Nutzer gegenseitig, schlagen Änderungen vor oder machen auf Fehler aufmerksam.

Aber nicht nur die Themen der großen Welt finden sich in der Enzyklopädie. Auch kleine Orte, lokale Persönlichkeiten oder Themen der Regionalgeschichte haben oft eigene Artikel. Steffen Maak aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ist seit gut zehn Jahren auf Wikipedia aktiv und hat mehrere Artikel über die Geschichte des Landkreises und kleinerer Ortschaften mit verfasst.

Wir haben mit dem Softwareentwickler zum Geburtstag von Wikipedia über seine Motivation, die Funktionsweise sowie über die Vor- und Nachteile der Plattform gesprochen.

Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Eintrag auf Wikipedia? Warum sind Sie damals vom passiven zum aktiven Nutzer geworden?

Einer der ersten Artikel, die ich damals bearbeitet habe, war jener zum Ortsteil Waldhaus in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Dort standen nur zwei knappe Sätze. Somit gab es keine Angaben zum Naherholungsgebiet oder zum Jagdschloss. Also habe ich recherchiert und konnte sogar ein paar alte Bilder meines Großvaters mit einbauen. Als Quellen dienten auch das Thüringer Staatsarchiv oder verschiedene Ausgaben des Greizer Heimatkalenders.

Eine große Motivation war auch, grobe Fehler zu korrigieren. So stimmten beispielsweise mehrere Angaben über die historische Kreiszugehörigkeit von Gemeinden des heutigen Landkreises Greiz nicht. Das wurmt einen dann und so fing es schließlich an. Am Computer habe ich Karten über die Einteilung der Kreise erstellt, die ich auf Wikipedia hochgeladen habe. Aufgrund der Eingemeindung von Neumühle nach Greiz musste ich da nebenbei neulich erst wieder ran. Ansonsten bin ich heute aber nicht mehr ganz so aktiv auf der Plattform.

Was sind die Stärken und Schwächen des Systems? Wie funktioniert es denn überhaupt?

Jeder Nutzer kann Beiträge bearbeiten, wenn er etwas hinzufügen will oder eine Änderung vornehmen will. Diese Änderungen werden aber vor allem bei neuen Nutzern erst noch mal überprüft. Denn leider gibt es auch viele Menschen, die entweder vorsätzlich totalen Blödsinn oder aufgrund von oberflächlicher Recherche falsche Dinge in einen Beitrag schreiben.

Das ist leider einer der Nachteile, denn während Fehler oder Ungenauigkeiten bei den „großen Themen“ meist schnell korrigiert werden, ist dies bei den Nischenthemen oft nicht der Fall. Da bleiben falsche Informationen auch schon mal über Jahre so bestehen. Gleiches gilt für Leute, die sich von Wiki zurückgezogen haben und ihre Artikel oder Karten nicht mehr aktualisieren.

Ich bin inzwischen so lange dabei, dass Wikipedia mir vertraut und ich Änderungen ohne Sichtung vornehmen darf. Der große Vorteil der Plattform ist, dass sie alle Wissensgebiete abdeckt. Auch wenn das englischsprachige Wikipedia bei bestimmten Themen wie Musik immer noch um einiges besser ist. Ich nutze Wikipedia auch privat, beispielsweise für die Urlaubsplanung, wenn ich mich über Land, Stadt oder Sehenswürdigkeiten informieren will.

Gibt es auch mal Streitigkeit unter den Nutzern? Was machen Sie heute noch auf Wikipedia?

Persönlich getroffen habe ich bisher keinen anderen Nutzer. Aber ich hatte beim Artikel über den Greizer Ortsteil Aubachtal mal eine längere Auseinandersetzung, die nicht sehr ergiebig war. Im Grunde war es eine Art Pauschkritik und der Vorwurf, ich hätte doch gar keine Ahnung. Sture Leute gibt es nun mal überall, aber wir konnten das schließlich klären.

Wie gesagt, bin ich heute nicht mehr ganz so aktiv auf Wikipedia. Die Themen, die mir wichtig waren, habe ich verfasst. Manchmal wird vielleicht noch eine Formulierung geändert oder ein Rechtschreibfehler entfernt. Viele der Autoren, die sich mit der Lokalgeschichte beschäftigen, wohnen aber beispielsweise nicht hier. Da helfe ich dann auch mal mit einem Foto aus - wie beispielsweise von der Dorfkirche in Hohndorf. Es gibt aber auch noch andere Themen, bei denen ich mich hin und wieder einmische, vor allem beim Thema Fußball.