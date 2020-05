Energieversorgung Greiz will während der Corona-Krise gebeutelten Vereinen helfen und stellt selbst 1000 Euro Anschubfinanzierung bereit.

Spendenplattform für Greizer Vereine in Corona-Krise

Greiz. "Die Corona-Krise trifft auch die Greizer Vereine hart, seien es kulturschaffende, soziale oder auch die im sportlichen Bereich. Da haben wir uns gefragt, wie wir als Energieversorgung Unterstützung leisten können", sagt Ronny Stieber, Geschäftsführer der Energieversorgung Greiz.

Man arbeite schon seit Jahren mit vielen Greizer Vereinen zusammen, sei es bei Festen oder Veranstaltungen oder als Sponsor. Dazu kommt: "Viele der Vereinsmitglieder sind auch Kunden bei uns, die nun in Schwierigkeiten geraten sind." Also suchte man nach Möglichkeiten, wie man den Vereinen unter die Arme greifen kann.

Gesagt getan: Als der Hinweis des Verbands kommunaler Unternehmen, in dem die Energieversorgung Greiz Mitglied ist, auf die Möglichkeiten einer Crowdfunding-Plattform kam, schloss man sich sofort an und stellt diese nun über die Internetseite der Energieversorgung kostenfrei zur Verfügung.

Das Prinzip: Vereine stellen ihre Projekte mit einer kurzen Beschreibung und einem Spendenziel auf der Plattform ein. Danach kann man sie mit freien Beträgen unterstützen, egal ob ein oder tausend Euro. Kommt das Spendenziel zusammen, geht das Geld an die Vereine. Scheitert das Projekt, erhalten die Spender ihre Beträge zurück.

Und weil durch die ausgefallenen Veranstaltungen auch im Budget der Energieversorgung noch Geld übrig war, entschied man sich, eine Anschubfinanzierung zu leisten. Insgesamt 1000 Euro werden dafür vorerst in die Hand genommen, wobei jeweils 100 Euro an die ersten zehn Projekte gehen sollen, die sich anmelden - ein erstes mit einem großen Greizer Sportverein stehe schon in den Startlöchern. Zudem denke man auch darüber nach, die Summe noch aufzustocken, falls die Aktion gut angenommen würde.

Anmeldefrist für die Projekte ist der 31. Mai. Bewerben können sich Vereine aus dem Raum Greiz, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Elsterberg und Langenwetzendorf. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.evgreiz.de/aktuelles/kommunales-crowdfunding