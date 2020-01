Greiz. Andy Borg lädt am 31. Januar um 16 Uhr in die Vogtlandhalle Greiz ein. Beim „Stadlfest“ geben sich Stars der Volksmusik ein Stelldichein.

Stadlfest auf vogtländischen Brettern

Andy Borg kommt nächsten Freitag in die Vogtlandhalle Greiz. Seine neue Show nennt sich „Stadlfest – unterwegs im Frühjahr 2020“. Nun haben wir noch kein Frühjahr, aber Borg, der gelernte Automechaniker und preisgekrönte Schlagerbarde, hat sich offenbar vorgenommen, den Schlager- und Volksmusikfreunden der Region das Herz zu wärmen. Mit dabei sind am 31. Januar ab 16 Uhr viele Stars des Musikantenstadls. Andy Borg, der selbst als König dieser Show gilt, holt die, wie der Österreicher sagt, „fesche Sängerin“ Monique aus der Schweiz auf die Greizer Bühne. Auch das Traumpaar der Volksmusik aus dem Norden, Judith & Mel, und das Familienquartett aus Südtirol, die Geschwister Niederbacher, werden bei seinem Stadlfest singen.

Aber auch Andy Borg wird gesanglich in Aktion sein. Er präsentiert seine größten Hits und führt durch die Show mit Spaß und Überraschungen im Publikum. Vor 38 Jahren gelang Andy Borg mit dem deutschsprachigen Schlager „Adios Amor“ der Durchbruch in der hartumkämpften Schlagerszene. 1982 lag er damit 47 Wochen auf Platz 2 der deutschen Charts, Platz 1 der österreichischen. Es folgten Hits wie „Die berühmten drei Worte“ und „Ich will nicht wissen, wie du heißt“. Mehrere goldene Schallplatten nennt er sein Eigen wie die für „Zärtliche Lieder“ oder „Blauer Horizont“. Der am 2. November 1960 in Wien geborene Künstler wurde den Fernsehzuschauern vor allem durch seine Moderation des Musikantenstadls von 2006 bis 2015 bekannt. Andy Borg lebt heute in Thyrnau nahe Passau in zweiter Ehe. Aus seiner ersten Ehe hat er zwei Kinder.

Für Andy Borg, seine Gäste und ein großes Stadlfest mit Musik und Unterhaltung sind Tickets beim Besucherservice Vogtlandhalle, Carolinenstraße 15, Telefon 03661/6 28 80 oder im Ticketshop Thüringen, Telefon 0361/2 27 52 27, und in allen Pressehäusern der TA & OTZ in Greiz & Umland sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen.